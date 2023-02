Wizyta Bidena z kolejnym punktem. Prezydent USA ma się spotkać z Tuskiem

Joe Biden składa dwudniową wizytę w Polsce. Jak donoszą media, ma też spotkać się z liderem Platformy Obywatelskiej, Donaldem Tuskiem.

Donald Tusk i Joe Biden. Fot. Jerzy Dudek/East News

Joe Biden ma się spotkać z Donaldem Tuskiem

"WP nieoficjalnie: Planowane jest spotkanie Joe Biden-Donald Tusk podczas wizyty Bidena w Polsce" – informuje dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski.

Przypomnijmy, że oficjalna wizyta Joe Bidena w Warszawie potrwa dwa dni. We wtorek Biden spotkał się już z polskim premierem i prezydentem. – To dla nas wielki znak bezpieczeństwa. To symboliczna wizyta. Nie odbieramy jej tylko jako wizyty w Polsce, a w regionie. To mocny sygnał odpowiedzialność, którą USA nieustannie mają na sobie za bezpieczeństwo Europy i świata – podkreślił podczas tego spotkania Andrzej Duda.

Joe Biden spotkał się już z prezydentem Dudą

Z kolei Biden podkreślił, że nie tylko Polska potrzebuje USA. – USA także potrzebują Polski. Bardzo jasno mówię, że zobowiązania USA i naszych sojuszników przetrwały. Możemy z dumą powiedzieć, że nasze wsparcie jest niezachwiane – zaznaczył.

Prezydent USA podziękował za pomoc Warszawy dla Ukrainy. – To niezwykłe, co wyście zrobili. Patrzyłem rok temu, jak dzieci i kobiety przechodziły przez granicę. To, jak ich powitaliście, było niesamowite – powiedział.

Kolejnym punktem wizyty jest przemówienie o godz. 17.30. Jak zapowiadał ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, w trakcie przemówienia w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego Joe Biden ma między innymi podziękować Polakom za ich postawę wobec agresji Rosji i pomoc Ukraińcom.

W środę z kolei prezydent USA ma wziąć udział w szczycie grupy tzw. Bukaresztańskiej Dziewiątki, zrzeszającej państwa wschodniej flanki NATO, a także spotkać się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Biden może spotkać się także z prezydentem Warszawy

W poniedziałek po południu pojawiły się także nieoficjalne doniesienia mediów, że Joe Biden spotka się także z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Na nieoficjalne źródła powoływał się portal Onet. Spotkanie miałoby się odbyć pomiędzy wizytą Joego Bidena w Pałacu Prezydenckim a tą w ambasadzie USA.

Co wiadomo w tej sprawie we wtorek i czy do takiego spotkania polityków faktycznie dojdzie? Nasz redakcja zapytała o to w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

– Do ostatniej chwili nie będziemy tego wiedzieć, ponieważ decyzję o ewentualnym spotkaniu prezydenta Joe Bidena z prezydentem Rafałem Trzaskowskim podejmie strona amerykańska. Ze strony prezydenta Trzaskowskiego jest oczywiście chęć, aby do takiego spotkania doszło, tym bardziej że obaj spotkali się podczas poprzedniej wizyty amerykańskiego prezydenta – usłyszeliśmy w warszawskim ratuszu.