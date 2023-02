Fabijański już tak nie wygląda. Aż trudno uwierzyć, że tak zmienił się z dnia na dzień

Sebastian Fabijański w najnowszej publikacji w mediach społecznościowych zaskoczył fanów nowym wyglądem. Po jego zaroście nie ma już śladu. "Dziesięć lat młodziej" – komentują fani.

Fabijański postawił na zmianę w wyglądzie. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

U Sebastiana Fabijańskiego ostatnio zaszło wiele zmian. Okazuje się, że teraz też pod względem wyglądu

Aktor pochwalił się nowym lookiem w poście na Instagramie. Tak przygotowuje się do nowej roli

Nowy wygląd Fabijańskiego

W ostatnim czasie charakterystycznym elementem wyglądu Sebastiana Fabijańskiego był jego zarost. Aktor zapuścił brodę, wąsy i tak pokazywał się na wielu wyjściach od miesięcy. Teraz już tak nie wygląda.

Wrzucił na swój instagramowym profil zdjęcie po metamorfozie. Okazuje się, że artysta przygotowuje się do roli. "Sebastian Bezbrody #doroli Ps. Premiera kolejnego singla jednak 02.03.23" – przekazał w opisie.

Przemiana gwiazdora wywołała w komentarzach poruszenie. Niektórzy stwierdzili, że tak wygląda znacznie korzystniej. Inni natomiast byli zdania, że lepiej aktorowi w zaroście. "Dziesięć lat młodziej"; "Zdecydowanie team broda"; "Nie, brodo wróć" – pisali.

Jedna z internautek postanowiła też zapytać, czy Bastek, czyli syn Fabijańskiego go poznał. "Pojutrze sprawdzimy" – odpisał sam zainteresowany.

Co działo się ostatnio u Fabijańskiego?

Przypomnijmy, że przez lata Fabijański cieszył się dobrymi recenzjami swojej gry aktorskiej w różnych produkcjach i to głównie na tym skupiali uwagę fani i media. W dodatku - może mało kto wiedział - ale artysta rozwijał też swoją pasję malarską.

Ostatnimi czasy zaliczył jednak kilka medialnych afer. A wszystko przez to, co działo się w jego życiu prywatnym. Jak pisała Helena Łygas w naTemat: "Fabijański podpalił swoje życie i patrzy jak płonie, dorzucając do pożaru kolejne szczapy".

Gdy w sieci popularność zdobywał jego filmik z Rafalalą zaczął się tłumaczyć, że to spotkanie w ramach jednej z produkcji filmowych. Szybko jednak okazało się, że to kłamstwo. Minęło kilka tygodni, a artysta oskarżył transpłciową celebrytkę o szantaż.

Nie był to koniec, bo chwilę później wyszło na jaw, że Fabijański i Maffashion się rozstali. Te wydarzenia skłoniły aktora do udzielenia wywiadu, w który odniósł się do wszystkich zawirowań w swoim życiu prywatnym. Przyznał, że spotkał się z Rafalalą tylko raz pod wpływem narkotyków i niewiele z tego pamięta. W trakcie wywiadu dodał również, że nie był wierny Kuczyńskiej i zdradził ją, gdy byli w związku. Gdyby tego było mało, aktor kilka tygodni temu wszedł w środowisko freak fight i zaczął walczyć. Przegrał jednak w starciu z raperem Wac Toją. To spowodowało, że internauci nie szczędzą mu w sieci przykrych słów.

Ostatnio wiele wskazywało na to, że los w końcu uśmiechnął się do Fabijańskiego. Artysta w jednym z wywiadów zdradził, że jest w nowym związku. Media plotkarskie szybko ustaliły, że jego nową wybranką jest 19-letnia influencerka, tiktokerka i modelka Zofia.

Radosne wieści jednak szybko przyćmiły niepokojące publikacje nastolatki. Chodziło o jej stan zdrowia. Na InstaStory dała do zrozumienia, że ma kłopoty z sercem. Diagnoza zasadnicza to omdlenie i zapaść.

"Od 10:00 jestem w szpitalu, a diagnozę dostałam pół godziny temu. Kolejna zapaść, serce mi z tej miłości nie wyrabia. Dziękuję za wszystkie wiadomości, jest dużo lepiej" – uspokoiła swoich followersów.