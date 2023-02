PiS wmawia, że cała Polska się przesłyszała. To miał powiedzieć Kaczyński po mowie Bidena

Nie milkną echa po słowach Jarosława Kaczyńskiego, jakie po przemówieniu Joe Bidena przed Zamkiem Królewskim. Po fali oburzenia i komentarzy ze słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości tłumaczył się rzecznik i sekretarz partii. – Pan prezes powiedział "nic nie powiedziałem" – tak Krzysztof Sobolewski próbował wytłumaczyć swojego zwierzchnika.

"Odrealniony Kaczyński wyszedł ze swojej willi na Żoliborzu i stwierdził, zwracając się do Premiera Bieleckiego, że Biden 'nic nie powiedział'. Mówisz to Ty Kaczyński?? A co Ty zrobiłeś dla Polski?" – napisał na Twitterze aktywista Bart Staszewski.

I trzeba przyznać, że jeśli chodzi o szumnie zapowiadane konkretne deklaracje, to faktycznie, z ust Joe Bidena nic takiego nie padło. Nie zabrakło jednak wielu bardzo ważnych słów w kwestii wspierania Ukrainy, Polski i całej wschodniej flanki NATO.

Dopiero w czwartek do sprawy odnieśli się przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

– Nie chcę komentować kłamliwych wpisów jednego z internautów. Jest wideo, na którym słychać, że pan prezes powiedział "nic nie powiedziałem" – powiedział sekretarz generalny partii Krzysztof Sobolewski.

– Chciałbym przeciąć kłamliwy wpis w tej chwili. To była odpowiedź na pytanie od premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, z którym przywitał się Kaczyński – dodał.

Politycy PiS uderzają w Bogdana Klicha. Ten nie zauważył Kaczyńskiego

Co ciekawe, sam Jan Krzysztof Bielecki w rozmowie z Onetem powiedział, co usłyszał od prezesa PiS. – Przechodził, przywitał się i... rzeczywiście skomentował jednym słowem "mało powiedział", czy coś w tym stylu – przytoczył.

To jednak nie koniec zarzutów ze strony sekretarza generalnego PiS. – Niektórym zabrakło tej klasy, żeby się przywitać. Szczególnie jednemu senatorowi – ocenił.

Wyjaśnijmy, że Sobolewski pił do senatora Platformy Obywatelskiej Bogdana Klicha. Ten jednak w rozmowie z naTemat wyjaśnił, iż jego zachowanie nie wynikało z braku kultury a zwykłego przeoczenia.

– Nie zauważyłem (Jarosława Kaczyńskiego - red.). Przewijało się tam tylu ludzi i panował duży harmider – sprostował.

Podczas konferencji prasowej głos zabrał także rzecznik PiS Rafał Bochenek. – Ja powiem jeszcze jedno. Jeszcze jedna rzecz. Te słowa, które gdzieś padły, są wycinane i manipulowane przez działaczy, polityków i media sprzyjające opozycji – zaczął.

– Te słowa nie mają nic wspólnego z oceną wystąpienia Joe Bidena. Prezes Kaczyński uważa, że to przemówienie było ważne, przełomowe, historyczne i pokazuje miejsce Polski na mapie Europy – zapewnił.