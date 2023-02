Świątek pędzi jak torpeda! Polka zagra w finale turnieju w Dubaju

Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Dubaju. W półfinale raszynianka wygrała z Amerykanką Coco Gauff 6:4, 6:2 i nie przeszkodziło jej nawet przeziębienie, z którym zmaga się od kilku dni. Polka o prestiżowy tytuł zagra już w sobotę ze zwyciężczynią pary Jessica Pegula – Barbora Krejcikova.

Już tylko jedna przeszkoda do kolejnego tytułu w karierze pozostała Idze Świątek. W czwartek raszynianka w świetnym stylu zameldowała się w finale prestiżowego turnieju WTA 1000 w Dubaju.

Polka pokonała w półfinale Coco Gauff 6:4, 6:2, a mecz od początku układał się po myśli Świątek. Na serwis i return 18-latka z Atlanty mogła jedynie bezradnie patrzeć i rozkładać ręce. Co więcej, raszynianka nie dała sobie nawet wydrzeć seta – podobnie jak w pięciu ostatnich spotkaniach. W triumfie nie przeszkodziło nawet przeziębienie, z którym Iga zmaga się od kilku dni.

Świątek i Gauff miały okazję grać ze sobą m.in. w finale Rolanda Garrosa 2022, a dla młodszej Amerykanki było to dopiero drugi półfinał turnieju rangi WTA 1000. Jednak przede wszystkim to polska mistrzyni ma idealny bilans meczów z Gauff. Tenisistki mierzyły się pięć razy (z czego czterokrotnie w ubiegłym roku) i Świątek nie przegrała ani razu, dodatkowo nie tracąc z Amerykanką choćby jednego seta.

W sobotę finał

Dodajmy, że Polka pięć ostatnich meczów rozgrywała z przeciwniczkami, które albo plasują się w najlepszej dwudziestce WTA, albo na swoim koncie mają występ w wielkoszlemowych finałach. To właśnie w tak trudnych – wydawałoby się – egzaminach na korcie Świątek czuje się jak ryba w wodzie.

Polka w ostatnich kilkunastu dniach w pokonanym polu zostawiła także takie tenisistki jak: Danielle Collins, Weronika Kudiermietowa, Jessica Pegula, Leylah Fernandez czy Ludmiła Samsonowa.

Dodatkowo dwie rywalki raszynianki skreczowały ze względów zdrowotnych, jeszcze przed startem meczu z Polką. W Katarze była to Szwajcarka Belinda Bencić, a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Czeszka Karolina Pliskova. Obie zrezygnowały, co oznaczało automatyczny awans Świątek do półfinału WTA 1000.

Liderka rankingu WTA (nieprzerwanie od 4 kwietnia 2022 roku) z dnia na dzień udowadnia, że w pełni zasługuje na miejsce, w którym się znajduje. Iga Świątek od 22 stycznia nie przegrała choć seta, a co dopiero mówić o jakimkolwiek meczu.

Polka o prestiżowy tytuł zagra już w sobotę ze zwyciężczynią pary Jessica Pegula – Barbora Krejcikova. Występy tenisistek w Dubaju można oglądać na żywo na antenie Canal + Sport. Stacja ma prawa do transmisji turniejów z cyklu WTA Tour.