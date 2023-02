Fani chcą, by Jann zastąpił Blankę na Eurowizji 2023. Stworzyli nawet petycję

Wraz z ogłoszeniem zwyciężczyni krajowych preselekcji do Eurowizji 2023, czyli Blanki, w internecie rozgorzała głośna dyskusja. Fani konkursu twierdzą, że wygrana należała się wokaliście o pseudonimie Jann. W internecie powstała nawet petycja nawołująca do wysłania autora piosenki "Gladiator" do Liverpoolu.

Kim jest Jann? Fani domagają się, by to on pojechał na Eurowizję 2023 do Liverpoolu. Fot. Piotr Molecki / East News

Jann był faworytem fanów Konkursu Piosenki Eurowizji. 24-letni artysta i autor utworu "Gladiator" przegrał w krajowych preselekcjach z Blanką i jej kawałkiem "Solo".

Widzowie Eurowizji założyli w internecie petycję, w której apelują o powtórzenie głosowania i wysłanie Janna do Liverpoolu jako reprezentanta Polski.

Młody muzyk poprosił swoich słuchaczy, by nie hejtowali Blanki.

Eurowizja 2023 - kto będzie reprezentował Polskę?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w niedzielę (26 lutego) odbył się koncert "Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję", którego (oprócz Telewizji Polskiej) gospodarzami byli Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Koncert był transmitowany z leżącego pod Warszawą studia Transcolor na antenie stacji TVP1.

O wynikach zadecydowały głosy jurorów i widzów (w stosunku 50:50). Skład jurorski, w którym mogliśmy zobaczyć Edytę Górniak, Agustina Egurrolę, Marcina Kusego oraz Marka Sierockiego, przyznawał punkty według skali eurowizyjnej. Blanka, czyli autorka zwycięskiej piosenki "Solo", otrzymała 12 punktów od jurorów, zaś jeden z jej konkurentów, Jann ("Gladiator") - 7.

Po odczytaniu wyników głosowania komisji prowadzący przedstawili punktację na podstawie ważnych głosów SMS. Walkę o tytuł reprezentanta Polski w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji wygrała Blanka, zaś Jann zajął koniec końców drugie miejsce.

Kim jest Jann?

Za pseudonimem artystycznym Jann kryje się 24-letni Jan Rozmanowski, który karierę muzyczną rozpoczął niespełna trzy lata temu. Debiutował piosenką "Do You Wanna Come Over", później wydał m.in. kawałki "One missed call" oraz "Promise".

W połowie 14 października minionego roku Jann opublikował w sieci teledysk do utworu "Gladiator". Wideo klip może pochwalić się ponad 985 tys. wyświetleń. O jest ten kawałek? Muzyk śpiewa w nim o swoich pierwszych krokach w świecie showbiznesu.

Spodoba ci się, kiedy Dam ci to i zostawię cię chcącego więcej Wiem, od czego jesteś uzależniony Zacznijmy przedstawienie Czy to więcej niż się spodziewałeś? Pokaż nam coś, czego nie widzieliśmy wcześniej Zmiażdż swoją konkurencję, kochanie Pokaż nam trochę dobrej rozrywki Zwycięstwo jest twoją jedyną zapłatą Gladiatorze, gladiatorze

Jann był faworytem fanów Eurowizji na długo przed krajowymi preselekcjami. Piosenka "Gladiator" trendowała na TikToku od kilku miesięcy, a użytkownicy portalu zachęcali innych nie tylko do zapoznania się z nią, ale i do oddania głosu na jej autora w preselekcjach.

Zdaniem wielu słuchaczy stylem "Gladiator" przypominał twórczość Billie Eilish i miał szansę zajść wysoko w finale głównego eurowizyjnego konkursu. "Od razu przeszło mi podekscytowanie Eurowizją. Miałam mega nadzieję, że pojedzie Jann i będziemy mieć jakieś szanse, a teraz pewnie odpadniemy w półfinałach"; "Wychodzi na to, że Polska to totalne bezguście, jeżeli chodzi o muzykę, i wielka monotonia. (...) Jann był najlepszy"; "Ta Blanka mi takim kiczem trąci" – czytamy we wpisach na Twitterze.

Petycja "Jann na Eurowizję 2023" Widzowie preselekcji w TVP, nie mogąc pogodzić się z wynikami konkursu, założyli petycję, w której apelują o powtórzenie głosowania. "Chcemy Janna na Eurowizji 2023 albo powtórzenia występów czołowych kandydatów. Społeczeństwo powinno mieć większe znaczenie niż pięcioosobowe jury, które nie wydaje się obiektywne. Liczymy na wyjaśnienie sytuacji dotyczącej głosowania" – czytamy tłumaczą pomysłodawcy petycji "Jann na Eurowizję 2023".

Jann od początku uważany był za faworyta zarówno wśród polskiej publiczności, jak i zagranicznych ekspertów. Rekacje na utwór "Gladiator" zdobywały znakomite wyświetlenia, a recenzje nie dawały wątpliowści, że to własnie On jest odpowiednim kandydatem, któremu niczego nie brakuje.

Dotąd pod petycją podpisało się prawie 8 tys. osób, zaś link do strony udostępniło na Facebooku ponad 440 użytkowników.

Jann fanów, by nie hejtowali Blanki

Przypomnijmy, że wygrana Blanki wywołała spore kontrowersje w mediach społecznościowych. "Dla mnie Blanka nie wygrała tych preselekcji. Będzie złożony protest i ch*j mnie to obchodzi"; "Takich jak Blanka było już milion"; "Blanka, dobrze, że podziękowałaś bardzo jury, bo to ich zasługa"; "Jestem zażenowana wyborem Blanki" – komentują w sieci internauci. Zwyciężczynię preselekcji oskarżono nawet o plagiat.

Jann zwrócił się do fanów z prośbą o to, by nie wylewali swoich żalów na Blankę. – Jestem ogromnie wdzięczny za wasze wsparcie, ale nie chcę, żeby wspieranie mnie polegało na gnieceniu kogoś, ciągnięciu kogoś innego w dół. Blanka naprawdę bardzo ciężko pracowała na to i bardzo sobie na to zasłużyła, więc wspierajcie ją, proszę, bo będzie bardzo tego potrzebowała, jak pojedzie do Liverpoolu. (…) Wyślijcie Blance dużo miłości i dużo wsparcia – zaapelował na nagraniu opublikowanym na Instagramie.

Czytaj także: https://natemat.pl/471488,zukowska-z-lewicy-ocenila-wybor-reprezentanta-eurowizji-uderzyla-w-janna