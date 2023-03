Znakomity pomysł na obiad. Takiego przepisu na dorsza z warzywami jeszcze nie było [PRZEPIS]

Nie wiesz już co zrobić na obiad? Takiego przepisu na dorsza z warzywami jeszcze nie było. Pascal Brodnicki z "Tuby Smaku" przedstawił swój szybki i prosty sposób na pyszne danie z rybą.

Pomysł na obiad: dorsz z warzywami. Fot. YouTube / Tuba Smaku

Pomysł na obiad z rybą. Dorsz z warzywami i ryżem [PRZEPIS]

Tym razem doświadczony kucharz Pascal Brodnicki pokazał widzom kanału youtubowego "Tuba Smaku", jak krok po kroku przyrządzić rybę – dorsza z warzywami. – Ja robię ten przepis na bazie dorsza, ale równie dobrze możesz zamienić go na przykład na owoce morza: krewetki, ośmiorniczki – poradził.

Aby w swoim domowym zaciszu zrealizować pomysł Pascala, potrzebujesz:

400 g filetu z dorsza

4 żółtka

5 łyżek mąki kukurydzianej (możesz ją zastąpić mąką ryżową)

5 łyżek wina ryżowego mirin

sól

100 g pędów bambusa w puszkach

2 cebule dymki

2 ząbki czosnku

1 czerwona papryka

6 łyżek oleju

pieprz

1 łyżka oleju sezamowego

1 pęczek kolendry

ugotowany ryż

1. Zdejmij skórę z dorsza, pokrój go na dużą kostkę i dopraw solą/pieprzem.

2. Oddziel białka od żółtek z 4 jajek.

3. Do białek dodaj 4 łyżki mąki kukurydzianej, wino i sól. Wymieszaj całość.

4. Do miski z masą wrzuć dorsza i obtocz go. Włóż do lodówki na 15 minut.

5. Paprykę pokrój w kosteczkę, czosnek w talarki, a dymkę ukosem na duże kawałki.

6. Na patelnie wylej olej i usmaż na nim dorsza.

7. Na inną rozgrzaną patelnię wrzuć czosnek w talarkach, paprykę i pędy bambusa. Podsmażaj na dużym ogniu.

9. Do miski z mąką kukurydzianą wlej wody i całość wymieszaj.

10. W międzyczasie posiekaj świeży pęczek kolendry.

11. Do patelni z czosnkiem, papryką i bambusem wrzuć dorsza. Dodaj rozpuszczoną mąkę. Całość potrzymaj jeszcze chwilę na ogniu.

12. Na koniec wlej olej sezamowy prażony i wrzuć kolendrę.

Całość podawaj na talerzu z ugotowanym ryżem. Rybę możesz też pokropić sokiem z cytryny.

Przepisy Pascala a "Tuba Smaku"

Pascal Brodnicki urodził się we Francji. To właśnie tam uczył się gotować w gastronomicznych szkołach. W 1991 roku przyjechał do Polski. Dziś jest tutaj jednym z najpopularniejszych kucharzy.

Choć bardzo dobrze mówi po polsku, to został mu charakterystyczny francuski akcent. Pascal ma na swoim koncie kilka autorskich książek kulinarnych. Swego czasu prowadził słynny program kulinarny "Pascal: Po prostu gotuj" na antenie TVN. Ma też za sobą przygodę w reality show "Azja Express". Od 2018 roku prezentuje swoje przepisy na youtubowym kanale "Tuba Smaku". Specjalizuje się w daniach na słono.

Kucharz w "Tubie Smaku" pokazał m.in. swój sposób na skrzydełka z kurczaka w panierce z prażonych orzeszków ziemnych. Popularnością cieszą się również jego przepis na makaron z ostrym sosem w 11 minut, kuleczki ziemniaczane, kurczaka w panko z kolorową sałatką czy przekąski imprezowe.

Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że podczas przyrządzania swoich ulubionych dań popełniamy istotne błędy. Pascal przygotował także dla swoich fanów listę czynności, które wykonujemy na co dzień, a one źle wpływają na wykorzystywane przez nas produkty.

