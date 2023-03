Koniec z kupowanymi tortillami! Tak w prosty sposób zrobisz je w domowym zaciszu [PRZEPIS]

Tortille w Polsce są wykorzystywane do przeróżnych przystawek. Nie musisz już jednak wychodzić z domu, aby je kupić. Dzięki temu przepisowi zrobisz je w domowym zaciszu. Ten sposób jest banalnie prosty i potrzeba do niego zaledwie trzech składników.

Jak zrobić domowe tortille? Fot. YouTube / Tuba Smaku

Sposób Pascala na domowe tortille

Istnieją dwa przepisy na tortille – możesz sobie wybrać. Ten na bazie kukurydzy (specjalnej mąki masa hari) jest typowo meksykański, natomiast drugi pszenny zawiera gluten.

– Masa hari to bardzo specyficzna mąka. Jest nixtamalizowana (tzn., że nastąpiło oddzielenie łupiny kukurydzy od ziarna poprzez zagotowanie jej z wapnem i ostudzenie). Ona ma totalnie inny zapach niż zwykła mąka – opisuje Pascal.

Na youtubowym kanale "Tuba Smaku" pojawiło się wideo, gdzie doświadczony kucharz Pascal Brodnicki tłumaczy krok po kroku, jak zrobić domowe tortille.

Do ich wykonania potrzebujemy naprawdę niewielu składników. Poniżej znajdziecie też dokładny sposób przygotowania.

240 g mąki kukurydzianej

400 ml ciepłej wody

szczypta soli

300 g mąki (+ trochę mąki do uformowania tortilli)

1 łyżeczka soli

60 g smalcu

200 ml gorącej wody

Pascal do formowania tortilli użył specjalnej prasy. Koszt takiego gadżetu to ok. 80-100 złotych i najłatwiej jest go znaleźć po prostu na aukcjach w interencie.

Oczywiście nie musisz mieć takiego sprzętu, aby zrobić placki. Równie dobrze możesz rozwałkować ciasto i wyciąć koło przy pomocy talerza.

1. Do miski wsyp mąkę masa hari i dodaj szczyptę soli. Wszystko razem mieszaj i stopniowo dodaj ciepłą wodę.

2. Wyrobione ciasto uformuj w kuleczkę i przykryj ściereczką. Pozostaw na 15 minut.

3. Ciasto rozwałkuj i uformuj na okrągłe placki.

4. Rozgrzej patelnię i wrzuć na nią surową tortillę. Z każdej strony smaż ok. 1 minutę. I gotowe.

Do tej tortilli potrzebujemy już wrzątek – nie ciepłą wodę tak, jak w kukurydzianej.

1. Mąkę pszenną połącz z odrobiną soli. Dodaj oliwę z oliwek.

– Wyjątkowo używam oliwy z oliwek, bo zapomniałem kupić smalec – objaśnił Pascal.

2. Drewnianą łyżką mieszaj składniki, dodając stopniowo wrzątek. Kiedy lekko przestygnie, wyrób ciasto ręcznie.

– Gdy poczujesz, że jest ona za mokra, dodaj troszkę mąki. Ostatecznie musi mieć konsystencję plasteliny – podpowiada kucharz.

3. Z ciasta uformuj kulkę, włóż do miski i przykryj nawilżoną ściereczką. Pozostaw tak na 15 minut.

4. Podobnie jak w przypadku kukurydzianej: rozwałkuj ciasto i uformuj je na kształt koła.

5. Na rozgrzaną patelnie wrzuć taki placek i smaż go z każdej strony po 1 minucie.

– Na pszennym placku mogą zacząć pojawiać się pęcherzyki powietrza, ale to dobrze. To oznacza, że jest dobre ciasto – wyjaśnia Pascal.

Pascal Brodnicki od 2018 roku prezentuje swoje przepisy na youtubowym kanale "Tuba Smaku". Specjalizuje się w daniach na słono.

Pokazał już m.in. swój sposób na skrzydełka z kurczaka w panierce z prażonych orzeszków ziemnych. Popularnością cieszą się również jego przepis na makaron z ostrym sosem w 11 minut, kuleczki ziemniaczane, kurczaka w panko z kolorową sałatką czy przekąski imprezowe.

