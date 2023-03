Amazon nakręcił pierwszy polski film. Pokaże nieznaną twarz Roberta Lewandowskiego

"Lewandowski – Nieznany" to dokument o Robercie Lewandowskim, będący równocześnie pierwszą polską produkcją oryginalną Amazon Prime Video. W filmie poznamy historię jego kariery oraz dowiemy się, jaki jest prywatnie. Na ekranie pojawią się gwiazdy świata piłki nożnej, a także jego żona Anna Lewandowska. Premiera jeszcze w tym miesiącu.

"Lewandowski - Nieznany" to dokument o Robercie Lewandowskim. Kiedy premiera? Fot. "Lewandowski - Nieznany" / Amazon

"Lewandowski – Nieznany" został wyprodukowany dla Amazona przez Papaya Films, a jego reżyserem jest Maciej Kowalczuk.

Film zaprezentuje niepublikowane wcześniej materiały z jego życia, a także wywiady. Oprócz małżeństwa Lewandowskich usłyszymy m.in. Xaviego Hernandeza, Thierry'ego Henry, Jürgena Kloppa i Zbigniewa Bońka.

Premiera filmu "Lewandowski – Nieznany" 31 marca na Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video jest na polskim rynku od marca 2021 roku i ma w swojej ofercie mnóstwo rodzimych produkcji – również tych najnowszych ("Small World", "Apokawixa", "Nie cudzołóż i nie kradnij"), ale jakoś nigdy nie garnął się do oryginalnych, biało-czerwonych produkcji jak Netflix czy HBO. Teraz się to zmieniło i od razu szykuje prawdziwy hit.

"Lewandowski – Nieznany". O czym opowie dokument Amazon Prime Video?

Roberta Lewandowskiego, jako piłkarza, znają wszyscy. Jest żywą legendą. W dokumencie mamy zobaczyć też jego prywatne, bardziej intymne oblicze oraz przemianę, jaka w nim zaszła od czasów dzieciństwa do stania się międzynarodową gwiazdą futbolu.

Film ujawnia wyjątkową drogę, jaką przebył młody człowiek z małego miasta w Polsce, aby stać się jednym z najlepszych napastników swoich czasów, jak również pokazuje zmianę jego sposobu myślenia i to, jak przekroczył granice futbolu swoimi występami na boisku i zachowaniem poza nim. Dokument przedstawia wiele aspektów życia Lewandowskiego, w tym jego młode lata, miłość do rodziny i przyjaciół, a także jego niezachwianą etykę pracy, poświęcenie oraz wzloty i upadki towarzyszące mu w drodze do sukcesu zawodowego.

Film pokaże wywiady ze wspomnianymi gwiazdami sportu, trenerami, piłkarzami, ale też z rodziną i bliskimi Roberta Lewandowskiego, którzy byli niemniej ważni w jego karierze. Pokaże jego początki w Polsce, późniejsze etapy w takich klubach jak Borussia Dortmund i Bayern Monachium oraz w reprezentacji, a także najnowszy transfer do FC Barcelony. "Lewy" ma opisać swoją perspektywę i powody tej decyzji.

Kiedy premiera filmu o Robercie Lewandowskim? 31 marca 2023 na Amazon Prime Video.

34-letni Robert Lewandowski liczy na to, że film w jakiś sposób zmotywuje młodych do wiary we własne siły. "Piłka nożna jest moją pasją, futbol stał się dla mnie sposobem na spełnienie marzeń. Chciałbym, aby moja historia była inspiracją dla młodych ludzi, aby zobaczyli, że nie ma rzeczy niemożliwych, a każdy cel można osiągnąć" – czytamy w informacji prasowej.

Film opowiada o ludziach, trenerach, kolegach, ale przede wszystkim o bliskich mi osobach, rodzinie i przyjaciołach, którzy stanowią ważną część mojej kariery, towarzysząc mi nie tylko w chwilach radości, ale także wspierając mnie w trudnych momentach.

Film dokumentalny "Lewandowski – Nieznany" będzie mieć premierę online 31 marca na Amazon Prime Video.