To koniec "The Grand Tour". Amazon żegna się z Clarksonem po hejterskim felietonie o Markle

Bartosz Godziński

Jeremy Clarkson napisał w grudniu w swoim stylu, co myśli o Meghan Markle. I nie było to nic przyjemnego. Dziennikarz przeprosił za felieton, ale najwyraźniej miarka się przebrała i Amazon Prime Video nie będzie dłużej z nim współpracować. Nadchodzące sezony "The Grand Tour" i "Farmy Clarksona" mają być ostatnimi.

