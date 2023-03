– Nie zostaliśmy wpuszczeni na kontrolę – przyznał Marian Banaś w sprawie kontroli wskaźnika WIBOR. Jak przyznał szef NIK, jest to "podobna sytuacja co do Orlenu".





"Nie zostaliśmy wpuszczeni". Banaś ujawnia kłopoty z kontrolami Najwyższej Izby Kontroli

Łukasz Grzegorczyk

– Nie zostaliśmy wpuszczeni na kontrolę – przyznał Marian Banaś w sprawie kontroli wskaźnika WIBOR. Jak przyznał szef NIK, jest to "podobna sytuacja co do Orlenu".