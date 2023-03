Syn Martyniuka niebawem ponownie stanie na ślubnym kobiercu? Wiadomo, na jakiej ceremonii mu zależy

Daniel Martyniuk jest jedynym synem Zenka Martyniuka, czyli jednej z największych gwiazd disco polo w naszym kraju. Po rozwodzie niemal natychmiast wszedł w nowy związek z Faustyną Jemiołkowską, której oświadczył się latem ubiegłego roku. Para myśli nad organizacją ślubu. Wesele Daniela będzie z taką samą pompą jak to pierwsze?

Daniel Martyniuk niebawem znów ożeni się. Przygotowania do ślubu trwają Fot. Pawel Murzyn/East News; Instagram.com / @faustynanaj

W ubiegłym roku Daniel Martyniuk zaręczył się ze swoją dawną dziewczyną

Faustynę znał jeszcze przed małżeństwem z Eweliną Golczyńską

Medialne doniesienia wskazują na to, że niebawem para będzie chciała sformalizować swój związek

Pierwszy ślub syna króla disco polo był huczny. Jaki będzie ten?

Syn Zenka Martyniuka nieraz dał w kość swoim rodzicom. Słynący z buntowniczej natury Daniel Martyniuk ma bowiem na swoim koncie niejeden konflikt z prawem. Wśród nich można wymienić, chociażby posiadanie narkotyków, ucieczkę z kwarantanny, karygodne zachowania wobec policji czy też znieważenie sędzi, o którym było głośno w grudniu 2021 roku. Dwa lata temu media huczały zaś o synu muzyka przez rozstanie z żoną. Rozprawa rozwodowa Daniela Martyniuka i Eweliny Golczyńskiej odbyła się pod koniec września 2020 roku. Potomek króla disco polo nie szczędził wówczas dotkliwych słów wobec matki swojej córki Laury.

– Nie, ona nie była żadną żoną – mówił "Super Expressowi". – Nie gotowała nawet obiadów, bo nie potrafi gotować. To jest totalne beztalencie. W każdej dziedzinie życia. Nawet ledwo liceum skończyła na samych dwójkach. Niech się pochwali świadectwem z Turku – kpił z kobiety.

– Ja w ogóle nie chciałem wchodzić do kościoła. Po tym związku to tylko kupa nerwów i wstydu została – tak wspominał zaś sam ślub. – To małżeństwo było porażką od samego początku. Dziewczyna z bogatej rodziny chciała bogato wyjść za mąż. Tylko kasę chciała wyciągnąć ode mnie, a właściwie od mojego ojca – stwierdził w innym wywiadzie.

Daniel Martyniuk niebawem znów ożeni się. Przygotowania do ślubu trwają

Burzliwe życie Daniela Martyniuka zdaje się nieco uspokajać. Od ponad roku spotyka się z Faustyną, kobietą, z którą spotykał się jeszcze przed zaślubinami z ex żoną. Co więcej, w sierpniu 2022 roku oświadczył się. Wtedy przyszła synowa króla disco polo pochwaliła się na Instagramie pierścionkiem zaręczynowym, który otrzymała od ukochanego.

Niedługo po tym "Super Express" chciał potwierdzić wieści i dopytał Zenka Martyniuka o to, czy jego syn i jego dziewczyna faktycznie chcą wziąć ślub. Piosenkarz disco polo zmienił wówczas ton, zastrzegając, że jeśli do tego dojdzie, to on nie jest już chętny, aby finansować uroczystość.

"Przyszła synowa" Martyniuka ustosunkowała się do jego deklaracji na łamach "Twojego Imperium". "Jeśli zdecydujemy powiedzieć sobie 'tak', to nie zamierzam rezygnować z ceremonii. Jestem panną. Nie będę pozbawiać się podkreślenia ważności i uroku zaślubin" – oświadczyła w rozmowie z "Na żywo".

Faustyna nadmieniła, że w kwestii pomocy w opłacaniu wesela może liczyć na swoich najbliższych. "Sama impreza weselna nie jest dla nas priorytetem. O wiele ważniejsze jest świadome przyrzeczenie i życie, które jest po nim. Ale nawet jeśli... Ja pracuję, a do tego zawsze mogę liczyć na wsparcie moich rodziców - czy to duchowe, czy materialne, za co jestem im ogromnie wdzięczna" – zapewniła.

Tymczasem osoba z otoczenia gwiazd, przekazała, że przygotowania do ślubu Martyniuka juniora już trwają.

"Zależy im na skromnym przyjęciu. Młodzi też chcą przeżyć ten dzień spokojnie, a nie imprezować przez trzy dni. A potem wyjadą w podróż poślubną. Impreza ma być kameralna, bez fajerwerków" – podano na łamach "Na żywo".

Ostatnio Daniel i Faustyna pokazali na Instagramie, jak przebiegła ich podróż do Wenecji. Na co dzień nie są jednak chętni, aby promować swój związek w mediach społecznościowych. Z tym są ostrożni.

Przypomnijmy, że pierwszy ślub Daniela miał nieco inną formę. Wówczas Zenek Martyniuk za wesele swojego syna zapłacił co najmniej milion złotych. Na kilkudniowym balu, co na Podlasiu bywa normą, bawiło się łącznie 250 osób.