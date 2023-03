Nowy sondaż może zaskoczyć. Pokazano, jak zmieniło się poparcie dla PiS przez ostatni rok

Kiepska passa sondażowa PiS trwa. Gdyby takim wynikiem zakończyły się wybory, formacja Jarosława Kaczyńskiego nie miałaby, jak prawie w każdym sondażu, szans na większość. Dobra wiadomość dla ugrupowania rządzącego jest taka, że zyskało 1 punkt procentowy w ciągu ostatniego roku, jednak w praktyce nic mu to nie daje.

Sondaż pokazuje, jak zmieniło się poparcie dla PiS w ciągu roku. Fot. Andrzej Iwańczuk / Reporter

W sondażu IBRiS poza aktualnym poparciem dla poszczególnych ugrupowań zbadano też jak się ono zmieniło na przestrzeni ponad roku

Poparcie dla PiS minimalnie wzrosło, partia rządząca jednak nie może liczyć na sejmową większość, gdyby takim wynikiem zakończyły się wybory

O sporym problemie może mówić Polska 2050 Szymona Hołowni. Poparcie dla ugrupowania dość znacząco spada w ostatnim czasie

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę (5 marca), najwięcej głosów zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość – podaje Radio Zet na podstawie sondażu IBRiS wykonanego na zlecenie radiostacji. PiS mogłoby liczyć na 34,4 proc. głosów, a to wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu do badania przeprowadzonego w połowie stycznia 2022 roku, a więc ponad rok temu. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, a na trzecim – Lewica. KO może liczyć na 27,1 proc., a ugrupowanie lewicowe na 9,2 proc. Poparcie dla obu formacji nie zmieniło się w ostatnim czasie.

Powodów do zadowolenia nie może też mieć Polska 2050 Szymona Hołowni. Na ugrupowanie chce głosować 7,5 proc. badanych, podczas gdy przed rokiem mogło liczyć na 8,9 proc.poparcia. Niewiele zyskało PSL-Koalicja Polska. Obecnie może liczyć na 6,6 proc. poparcia w porównaniu do 5,9 proc. przed ponad rokiem. W sondażu zbadano też wariant startu na wspólnej liście Polski 2050 i PSL. Łącznie mogłyby liczyć na 14,2 proc. głosów, co byłoby poważnym argumentem w nowej sejmowej układance. Poparcie dla Konfederacji wynosi zaś 7,4 proc.

Sensacyjne wyniki nowego sondażu. Konfederacja na podium

Informowaliśmy też w naTemat o innym badaniu Instytutu Spraw Publicznych dla StanPolityki.pl. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w minioną niedzielę, najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość, a tuż za partią Jarosława Kaczyńskiego znalazłaby się Koalicja Obywatelska.

Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyłaby 34,7 proc. głosów (o 0,45 p.p. więcej niż w styczniu), zaś KO uzyskałaby poparcie 33,91 proc. głosujących (spadek o 0,49 p.p.). Różnica pomiędzy oboma ugrupowaniami jest więc wciąż minimalna. Prawdziwą sensacją jest natomiast trzecie miejsce. W sondażach zazwyczaj przypada ono Polsce 2050, jednak tym razem znalazła się na nim Konfederacja – z poparciem rzędu 11,13 proc., co oznacza wzrost o 2,68 p.p. Partia Szymona Hołowni utraciła 5,87 p.p. poparcia, a głosowanie na nią deklarowało na koniec lutego 7,33 proc. ankietowanych. Za tymi partiami znalazła się zyskująca Nowa Lewica, z poparciem 6,74 proc. (jest to wzrost o 2,41 p.p.). Z kolei poniżej progu wyborczego znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 3,73 proc., jak również debiutująca Ogólnopolska Federacja "Bezpartyjni i Samorządowcy" (2,08 proc.).

PiS nie ma większości w sondażu dla DoRzeczy.pl

Tymczasem z opublikowanego pod koniec lutego sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl wynika, że choć PiS wciąż znajduje się na prowadzeniu, nie jest to wcale powód do radości dla partii rządzącej, ponieważ biorąc pod uwagę jakiekolwiek zjednoczenie opozycji, PiS może stracić władzę.