Ksiądz też człowiek! Duchowny szalał na parkiecie na studniówce i... pokazał nóżkę [WIDEO]

Studniówkowy sezon dobiegł końca, ale wspomnienia wciąż są żywe. To między innymi dzięki filmikom na TikToku. Swoją zabawę uwiecznił również ksiądz Wojciech Nowak z Żywca, który i dokazywał z uczniami, i szalał na parkiecie, i... pokazywał nóżkę.

Ksiądz Nowak z Żywca świetnie bawił się na studniówce Fot. TikTok / xwojciechnowak

Ksiądz Wojciech Nowak z Diecezji Bielsko-Żywieckiej w tegorocznym sezonie studniówkowym bawił się razem z uczniami Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu. Na TikToku opublikował krótkie nagranie, które nie pozostawia wątpliwości, że duchowny naprawdę świetnie się bawił. Podobnie zresztą jak uczniowie.

W 13-sekundowym filmiku, w którym widzimy migawki ze studniówki, ksiądz Nowak nie tylko pozuje z młodzieżą (podwija między nogawkę spodni niczym maturzystki prezentujące czerwone podwiązki), ale również szaleje na parkiecie i ma naprawdę kocie ruchy. "Wspaniali ludzie. Niesamowita zabawa. Dziękuję!" – czytamy na wideo.

"Zaskoczenie, ale takie pozytywne. Dziękuje bardzo Młodzieży z ZSBD Żywiec za zaproszenie na studniówkę. Zabawa wspaniała, bo ludzie niesamowici" - napisał z kolei duchowny w opisie filmiku, który udowadnia, że na studniówce świetnie bawią się również nauczyciele, a księża też lubią potańczyć.

Ksiądz tak dobrze bawił się na studniówce, że... złamał nogę

Niedawno pisaliśmy w naTemat również o innym księdzu szalejącym na studniówce. Ksiądz z Rybnika-Chwałowic, Adrian Chojnicki, udostępnił na swoim koncie na TikToku "Padre Adriano" nagranie, które stało się viralem. Obejrzało go ponad 40 tys. internautów.

Na wideo widać jak duchowny bawi się w najlepsze z młodzieżą. Po chwili jednak widzimy kontuzjowaną nogę. "Kiedy studniówka wejdzie za mocno" – zatytułował wideo duchowny, który uczy religii w IV Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku-Chwałowicach.

"Kiedy inny but znajdzie się pod twoim... Sytuacja była dynamiczna, ale i tak zabawa była królewska! Serdeczne pozdro dla wszystkich maturzystów" – napisał pod postem ksiądz Chojnicki, a uczniowie pospieszyli z życzeniami powrotu do zdrowia.

Kolejne nagranie księdza zatytułowane "Złamałeś nogę na tańcach, ale i tak tańczysz cały czas", na którym szaleje już ze złamaną nogą i odrzuca kule, zyskało jeszcze więcej odsłon. "Dystans i dobry humor przede wszystkim" – czytamy w opisie wideo. Ta odsłona tańca z nogą w gipsie ma już ponad 145 tys. wyświetleń.

Ksiądz Chojnicki chce za pomocą mediów społecznościowych nawiązać kontakt z młodzieżą i do niej dotrzeć. Przeglądając konto duchownego na TikToku można zobaczyć między innymi filmiki z kazań kościelnych, lekcji religii czy ewangelizacyjnych akcji. Konto Padre Adriano na TikToku obserwuje ponad 39 tysięcy osób.

Nauczyciela zatańczyła na studniówce taniec Wednesday Addams

Tak dobrze, jak księża Nowak i Chojnicki bawiła się na tegorocznej studniówce Ewelina Stasik, dyrektorka IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu.

Nauczycielka odtworzyła słynną choreografię z hitu Netfliksa "Wednesday" do piosenki Lady Gagi "Bloody Mary". Do to tego kawałka (w wersji przyspieszonej) tańczyły w stylu Jenny Ortegi miliony internautów z całego świata na TikToku, w tym sama... Lady Gaga.

Wideo z tańczącą dyrektorką zrobiło furorę – odtworzono je aż 4 miliony razy. "Nasza kochana Pani Dyrektor na studniówce Szymborskiej!" – czytamy w opisie.