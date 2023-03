Joel z gry zagrał też w serialu "The Last of Us". Czy udało wam się go rozpoznać?

Joela w serialu "The Last of Us" gra Pedro Pascal. W kultowej serii na konsole wcielił się w niego za to Troy Baker. Słynny aktor dubbingowy pojawił się również w najnowszym odcinku superprodukcji HBO Max. Kogo zagrał?

Troy Baker, który był pierwowzorem Joela w grze "The Last of Us", zagrał też w serialu HBO Max Fot. "The Last of Us" / Naughty Dog

Pierwszy sezon "The Last of Us" jest adaptacją gry o tym samym tytule, które stworzyło studio Naughty Dog.

W oryginale główną rolę grał nie Pedro Pascal, a Troy Baker - weteran dubbingu w grach i anime.

W serialu HBO Max wcielił się tym razem nie w bohatera, a w Jamesa - jednego z przeciwników Ellie (Bella Ramsey) w 8. odcinku.

Serial "The Last of Us" zbliża się (niestety) ku końcowi. W poniedziałek mogliśmy obejrzeć przedostatni odcinek pierwszego sezony zatytułowany "Gdy będziemy w potrzebie". Ellie trafiła w nim do wioski kanibali. Prawą ręką ich przywódcy Davida (Scott Shepherd) był właśnie James grany przez Troya Bakera. Widzowie, którzy oglądali ten wypełniony akcją epizod (oraz grali w grę) wiedzą, że raczej nie pojawi się w finale sezonu.

Tory Baker podkładał głos Joelowi w grze "The Last of Us". W serialu zagrał Jamesa

46-letni Troy Baker jest związany z serią "The Last of Us" od dekady. Użyczył głosu i ciała (dzięki technice motion capture) Joelowi w pierwszej i drugiej części gry. Przy serialu znów pracował z Neilem Druckmannem, który był również reżyserem wirtualnego oryginału. Po raz pierwszy miał jednak do czynienia z "nowym Joelem", czyli Pedro Pascalem. W wywiadzie dla gazeta.pl opowiedział, jak wyglądało ich pierwsze spotkanie.

Pedro dał postaci fizyczność i delikatność, która doskonale pasuje do tej wersji Joela. Często ze sobą rozmawialiśmy. Nasze pierwsze spotkanie należy do moich ulubionych. Powiedziałem mu, że mam do niego tyle pytań, a on odparował: Ja nie mam do ciebie żadnych. Wtedy już wiedziałem, że będziemy naprawdę dobrymi kumplami, bo się rozumiemy. Oglądanie go w tej roli i rozmawianie z nim o niej jest radością, której się nie spodziewałem.

W tym samym wywiadzie Baker opowiedział też anegdoty z planu, kiedy to współpracował z Bellą Ramsey. Wcześniej przez lata jego cyfrową córką była Ashley Johnson. Uważa, że obie te aktorki mają w sobie "duszę Ellie".

Moja trzecia ulubiona chwila z Bellą wydarzyła się, kiedy siedzieliśmy razem w namiocie dla obsady. Oboje byliśmy pokryci sztuczną krwią i na cały głos śpiewaliśmy piosenkę Chicago "Hard To Say I'm Sorry", zamarzając w tym namiocie. Bella jest mi bardzo bliska . To niesamowite, ale mam poczucie, że dusza Ellie została rozdzielona i przełożona w ciała dwóch osób, jedną z nich jest Ashely Johnson, a drugą jest Bella Ramsey.

Kim jest Troy Baker? To nie tylko aktor dubbingowy z "The Last of Us"

Troy Baker zdobył sławę dzięki Joelowi, ale ma na koncie mnóstwo ról w innych grach. Występował też w innej produkcji studia Naughty Dog - m.in. "Uncharted 4", gdzie zagrał Sama, brata głównego bohatera, Nathana Drake'a. Możemy go też usłyszeć także w np. "Final Fantasy XIII", "Persona 4", "Death Stranding", "Śródziemie: Cień Mordoru".Ma na koncie najwięcej nominacji do BAFTA Games Awards spośród wszystkich aktorów głosowych (w sumie 5).

Ponadto dubbinguje też animacje. Podkładał głos Batmanowi, Jokerowi, Hawkeye'owi i Lokiemu w różnych produkcjach, a także był w obsadzie angielskich wersji takich anime jak "Bleach", "Fullmetal Alchemist: Brotherhood", "Naruto: Shippuden", "Code Geass" i "Soul Eater". Przed karierą aktorską, był wokalistą i gitarzystą indie rockowego zespołu Tripp Fontaine.