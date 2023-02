Widzowie o sokolim wzroku dostrzegli błąd w 6. odcinku "The Last of Us". Też to zauważyliście?

Pamiętacie kubek z kawą w "Grze o tron"? Podobną wpadkę dostrzegli fani "The Last of Us" w ostatnim, szóstym odcinku hitu HBO. Okazuje się, że w jednej ze scen widać... ekipę serialu.

W 6. odcinek "the Last of Us" wkradł się błąd Fot. HBO

"The Last of Us" to zarówno znakomity serial, jak i wielki hit HBO. Ale nawet w hitach zdarzają się błędy i wpadki, jak było w przypadku "Gry o tron", gdy w jednej ze scen z Daenerys Targaryen dostrzeżono na stole... jednorazowy kubek z kawą ze Starbucksa. Auć.

Tym razem błąd dostrzeżono w 6. odcinku "The Last of Us", który pojawił się na HBO Max w niedzielę w nocy. W epizodzie zatytułowanym "Rodzina", w scenie, w której Joel (Pedro Pascal) i Ellie (Bella Ramsey) przechodzą przez most w Wyoming, następnie ujęcie z lotu ptaka. Widzimy w nim nie tylko most i ośnieżoną okolicę, ale również... ekipę serialu w lewym dolnym rogu ekranu.

Nie umknęło to widzom o sokolim wzroku, a jeden z nich dał od razu znać o wpadce Neilowi Druckmannowi, twórcy gry i serialu "The Last of Us", na Twitterze. "Świetny odcinek. Jest coś, co możesz chcieć naprawić i wgrać od nowa. Widać ekipę w tym ujęciu" – napisał. Obecnie w ekipie streamingu takie błędy da się bowiem szybko usunąć, co na przykład zrobiono w "Stranger Things", gdzie pomylono datę urodzin Willa Byersa.

Czy w 6. odcinku "The Last of Us" pojawiła się Dina?

Uwaga, spoilery z gry "The Last of Us Part II" i 6. odcinka "The Last of Us" HBO.

W 6. odcinku serialu Joel i Ellie dotarli do osady Jackson w Wyoming, którą razem ze swoją żoną Marią pomagał budować brat przemytnika, czyli Tommy (Gabriel Luna). W pierwszej części gry komuna zrzeszająca ocalałych nie odegrała znaczącej roli w fabule, ale w drugiej odsłonie już tak. To tam po wyprawie, której celem było odnalezienie Świetlików, osiedlili się główni bohaterowie.

W osadzie Jackson Ellie miała okazję poznać swoją drugą (po Riley, o czym zaraz) sympatię - Dinę. Widzowie serialu są niemalże pewni, że widzieli dziewczynę w 6. odcinku "The Last of Us". Chodzi o scenę, w której Ellie, Joel, Maria i Tommy siedzą na stołówce, a z boku z ciekawością przygląda im się długowłosa nastolatka. Zirytowana Ellie ostro na nią krzyczy.

W podcaście "The Last of Us" showrunner serialu Craig Mazin nie potwierdził oficjalnie, że Paolina van Kleef (aktorka grająca wspomnianą dziewczynę w stołówce) wciela się w Dinę. Aczkolwiek twórca "The Last of Us" i "Czarnobyla" zażartował, że odpowiedź na pytanie o to, kim jest tajemnicza postać, poznamy w swoim czasie. Wszystko jest więc możliwe.

O czym będzie 7. odcinek "The Last of Us"?

Twórcy od dawna zapowiadali, że w produkcji pojawi się drugoplanowa postać z gry, czyli Riley – nastolatka, w której zakochała się Ellie. Poznajemy ją w DLC gry, zatytułowanym "Left Behind".

Dodatek do gry wywołał niemałą burzę, ponieważ pokazano w nim pocałunek dwóch bohaterek. Wielu fanów uparcie trwało przy tym, że dziewczyny są wyłącznie przyjaciółkami. Scenarzysta gry Neil Druckmann potwierdził jednak w rozmowie z portalem GayGamer.net, że Ellie nie jest heteroseksualna.

W 7. odcinku "the Last od Us", który zostanie wyemitowany 26 lutego, cofniemy się wspomnieniami do czasów, gdy Ellie uczęszczała do wojskowej szkoły przygotowawczej FEDRY w Bostonie, w której poznała Riley. Na ekranie zobaczymy, jak nastolatki wybiorą się nocą na spacer po opustoszałym centrum handlowym.