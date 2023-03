"Zrobiliście rzecz ohydną!". Awantura w Sejmie ws. reakcji TVP po śmierci syna Filiks

Podczas wieczornego posiedzenia Sejmu doszło do awantury. – Zrobiliście rzecz ohydną, rzecz niegodną, rzecz, która wykracza poza jakiekolwiek standardy. Wykorzystaliście media publiczne do szczucia, do ataku na biednego człowieka! To nie mieści się w żadnych kanonach – nie krył emocji Borys Budka, nawiązując do reakcji TVP na śmierć syna posłanki Magdaleny Filiks. W odpowiedzi poseł PiS Piotr Kaleta wytknął Budce... strój.

Borys Budka screen: Sejm

Na sali plenarnej przed wtorkowym głosowaniem ws. projektu obywatelskiego ws. aborcji ("Aborcja to zabójstwo") doszło do awantury. Borys Budka z KO zwrócił się do polityków PiS i nawiązał do reakcji TVP na śmierć syna posłanki KO, Magdaleny Filiks.

Czytaj też: Szokujące paski informacyjne TVP po śmierci syna Filiks. "Nie żyje z powodu działań polityków PO"

Borys Budka do polityków PiS: Zrobiliście rzecz niegodną! Wykorzystaliście media do szczucia

– Zrobiliście rzecz ohydną, rzecz niegodną, rzecz, która wykracza poza jakiekolwiek standardy. Wykorzystaliście media publiczne do szczucia, do ataku na biednego człowieka! To nie mieści się w żadnych kanonach. To jest coś, obok czego nie może przejść obojętnie żaden przyzwoity człowiek! Ja też mam córkę! – krzyczał z mównicy Budka.

Piotr Kaleta z PiS, który wyszedł po Budce na mównicę, powiedział: – To, co stało się z tym biednym chłopcem jest rzeczą niesamowitą. Żaden rodzic nigdy nie powinien tego doświadczyć, ale nie jest godne to, że robicie z tego zagrywkę polityczną.

Po tych słowach ostro zaczęli protestować politycy opozycji.

Z kolei Kaleta kontynuował swój wywód, atakując Budkę za jego... strój. – Człowiek przemawiający przede mną powinien wiedzieć o jednej rzeczy: jak ktoś mówi szczerze o takich sprawach, o śmierci drugiego człowieka, to w polskiej kulturze powinien godnie wyglądać. Pan powinien wyglądać godnie, z odpowiednim krawatem, na czarno, tak jak się czci zmarłego. To nie było godne, panie pośle – powiedział poseł PiS.

TVP: "Politycy PO odpowiedzialni za śmierć dziecka". Tomczyk: Rozliczymy was

Przypomnijmy: We wtorek odbył się pogrzeb Mikołaja Filiksa, syna posłanki Platformy Obywatelskiej. Po południu na pasku informacyjnym TVP Info można było przeczytać m.in.: "Politycy Platformy odpowiedzialni za śmierć dziecka", "Piotr Borys z Platformy Obywatelskiej ujawnił informacje pozwalające na identyfikację ofiar pedofila" czy "Mikołaj Filiks nie żyje z powodu działań polityków Platformy Obywatelskiej".

Padły też oskarżenia pod adresem posła Platformy Obywatelskiej Piotra Borysa. Marek Król, publicysta i były redaktor naczelny tygodnika "Wprost", który w programie wypowiadał się z pozycji eksperta, oświadczył, że to Platforma Obywatelska przyczyniła się do śmierci 16-latka.

Głos w sprawie oskarżeń TVP Info wobec polityków Platformy Obywatelskiej zabrał również poseł PO, Cezary Tomczyk. Na swoim profilu na Twitterze napisał: "To się dzieje naprawdę. Oni naprawdę to prezentują w TVP. Hieny. W słowniku nie ma słów, żeby to opisać. Ale kodeks karny znajdzie zastosowanie. Rozliczymy was".

Czytaj też: "Ludzie, zastanówcie się, co wy wyprawiacie". To pokazała burza po śmierci Mikołaja

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze?

– Telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne: 116 123 czynny codziennie od 14.00 do 22.00 – Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22 – Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 – Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.