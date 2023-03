Przyjaciółka Jana Pawła II ujawniła ich ostatnią rozmowę. Zapytała papieża o księży-pedofilów

Anna Karoń-Ostrowska, wieloletnia przyjaciółka Jana Pawła II, opowiedziała o rozmowie, w której pytała go o to, dlaczego nie reaguje w sprawie oskarżanego o molestowanie kleryków abp. Juliusza Paetza. Papież miał odpowiedzieć milczeniem.

Przyjaciółka Jana Pawła II pytała go o sprawy księży-pedofilów Fot. DPA/AFP/EAST NEWS

W poniedziałek TVN24 wyemitował reportaż "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo", którego autorzy dowodzą, że Karol Wojtyła ukrywał nadużycia seksualne innych księży na długo, zanim został papieżem

Anna Karoń-Ostrowska, doktor filozofii i wieloletnia przyjaciółka Jana Pawła II, opowiedziała o rozmowie, w której pytała papieża o abp. Juliusza Paetza

Jan Paweł II miał zareagować milczeniem

"Dlaczego nie reagujesz?" Przyjaciółka papieża o jego milczeniu

Anna Karoń-Ostrowska przez długie lata przyjaźniła się z Janem Pawłem II – o papieżu wciąż mówi, że był jedną z najważniejszych osób w jej życiu i praktycznie "zastępczym ojcem". W środowym wywiadzie dla portalu gazeta.pl opowiedziała o swoim ostatnim spotkaniu z papieżem-Polakiem: prywatnej kolacji, w której uczestniczyła ona, jej mąż i syn, jak również ks. Stanisław Dziwisz i Jan Paweł II.

Jak wspomina, zapytała w pewnym momencie papieża, dlaczego ten nie reaguje na sprawę abp. Juliusza Paetza, metropolity poznańskiego oskarżanego o molestowanie kleryków.

– Zapadło milczenie. Długie – relacjonuje Karoń-Ostrowska. – Sama je przerywałam. Im bardziej papież milczał, tym bardziej zapędzałam się w pytaniach o Paetza. Coraz ostrzej: dlaczego milczy?; dlaczego nie reaguje?; dlaczego, skoro jest coraz więcej świadectw ofiar Paetza nie ma żadnych decyzji?; dlaczego? – dodaje.

Przyjaciółka papieża podkreśliła, że "po raz pierwszy w życiu doświadczyłam czegoś takiego" – w innych tematach Jan Paweł II miał być niezwykle otwarty. W tym przypadku ocenia jednak, że "milczenie było komunikatem: za daleko się zapędzasz". – Na tyle to było długie milczenie, że z niego zrozumiałam: to jest świat, do którego nie masz prawa wejść – dodaje.

Wspomina również, że inni przyjaciele Jana Pawła II starali się go w listach informować o skandalach w polskim Kościele. – Próbowali przekazać wiedzę, udokumentować sprawę księdza z Tylawy, historię wsparcia od abp Józefa Michalika dla pedofila, pijaństwo abp. Sławoja Leszka Głódzia – opowiada. Reakcją miało być "znów milczenie".

Reportaż o ukrywaniu pedofilii przez Jana Pawła II

W poniedziałek 6 marca został wyemitowany reportaż "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo" Marcina Gutowskiego. Twórca materiału twierdzi, że Karol Wojtyła, gdy pełnił funkcję kardynała krakowskiego, tuszował pedofilię.

Gutowski rozmawiał z ofiarami księży, którzy w latach 60. podlegali kardynałowi Wojtyle. Dotarł również do ludzi, którzy osobiście informowali go o przestępstwach popełnianych przez duchownych oraz do kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania kardynała.

Na reportaż zareagował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski Leszek Gęsiak. Przekazał on we wtorek wieczorem, że "w związku z wyemitowanym 6 marca 2023 r. reportażem red. Marcina Gutowskiego z cyklu 'Bielmo' dotyczącym działań kard. Karola Wojtyły z okresu, gdy był metropolitą krakowskim, poprosiłem o kompetentny komentarz o. Adama Żaka SJ oraz ks. Piotra Studnickiego, czyli osoby reprezentujące właściwe instytucje podległe Konferencji Episkopatu Polski odpowiedzialne za budowany przez Kościół w Polsce system ochrony małoletnich i bezbronnych oraz pomoc pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym".