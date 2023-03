"Drugi zamach na Jana Pawła II". Abp Jędraszewski wyjaśnia, skąd ataki na papieża

Arcybiskup Marek Jędraszewski skomentował burzę wokół reportażu "Franciszkańska 3" dotyczącego ukrywania przez Karola Wojtyłę nadużyć seksualnych podlegających mu księży. Metropolita krakowski przekonuje, że Jana Pawła II próbują zniszczyć "głosiciele ideologii gender, zwolennicy aborcji i eutanazji".

Abp Marek Jędraszewski zareagował na reportaż TVN24 o Janie Pawle II Fot. MAREK LASYK/REPORTER

W reportażu "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo" dziennikarz Marcin Gutowski dowodzi, że Karol Wojtyła ukrywał nadużycia seksualne innych księży na długo, zanim został papieżem

Na ustalenia reportera TVN24 zareagował abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski

Przekonuje, że Jana Pawła II próbują zniszczyć "głosiciele ideologii gender, zwolennicy aborcji i eutanazji"

Abp Jędraszewski reaguje na reportaż o Janie Pawle II. "Drugi zamach"

Podczas wtorkowej homilii wygłoszonej w bazylice Trójcy Świętej w Krakowie abp Marek Jędraszewski nawiązał do burzy wokół reportażu TVN24 "Franciszkańska 3" opowiadającego o tuszowaniu przez kardynała Karola Wojtyłę przypadków pedofilii w Kościele.

Abp Jędraszewski stwierdził, że "obecna walka poprzez kłamstwa i insynuacje jest drugim zamachem na Jana Pawła II" oraz "operacją niszczenia jego świetlanej pamięci". – Jego głos jest ciągle głosem sprzeciwu, dlatego trzeba go zniszczyć. Trzeba osłabić jego autorytet. Trzeba wyszydzić jego święte imię. Trzeba wyrywać je z naszych serc – dowodził.

Jak stwierdził metropolita krakowski, "Jan Paweł II ciągle pozostaje wrogiem dla głosicieli ideologii gender, zwolenników aborcji i eutanazji, dlatego próbuje się go zniszczyć, osłabić jego autorytet i wyszydzić jego święte imię".

– Niszczy się go. Jego, obrońcę człowieka, obrońcę małżeństwa i rodziny, wini się za to, że tolerował rzeczywiście odrażające zło, jakie przeniknęło do życia Kościoła, ale wiemy dokładnie, że jest to zło, które w dużo większym stopniu stało się nawet zachwalane i swoistą ideologią w innych środowiskach. Próbuje się go odrzeć z czci i szacunku – mówił abp Marek Jędraszewski.

Reakcje na reportaż o Janie Pawle II

W poniedziałek 6 marca w TVN24 został wyemitowany reportaż "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo" Marcina Gutowskiego, dotyczący tuszowania pedofilii w polskim Kościele katolickim przez Karola Wojtyłę w okresie, w którym pełnił funkcję kardynała krakowskiego,

Autor reportażu rozmawiał z ofiarami podlegających mu księży pedofilów, ich bliskimi, świadkami i tymi, którzy mieli osobiście informować kardynała Wojtyłę o przestępstwach podlegających mu księży. Dotarł też do oficjalnych kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania przyszłego papieża.

Po emisji materiału politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli do ofensywy – i stanowczo zaczęli bronić Jana Pawła II. Jednym z nich był premier Mateusz Morawiecki, który w poniedziałek późnym wieczorem zmienił zdjęcie w tle na swoim facebookowym profilu. Fotografia przedstawia papieża Jana Pawła II, kiedy przebywał na pielgrzymce w Polsce. Zdjęcie opatrzone jest napisem "Nie lękajcie się", czyli słowami, które papież-Polak wypowiedział podczas inauguracji swojego pontyfikatu w 1978 roku.

Na mediach społecznościowych polityków partii rządzącej zaczęły się we wtorek pojawiać zdjęcia z wizerunkiem Jana Pawła II i cytatami z kardynała Wyszyńskiego: "Jeśli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego Narodu". Zastępczyni rzecznika PiS Urszula Rusecka zaczęła z kolei porównywać autorów reportażu o Janie Pawle II do esbeków.