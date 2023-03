TVP odpowiada na zarzuty ws. zwycięstwa Blanki. Oto oficjalne stanowisko

Kamil Frątczak

P olscy fani Eurowizji wielokrotnie dali do zrozumienia, że nie zgadzają się z wyborem tegorocznej reprezentantki. Wystosowano nawet petycję do publicznego nadawcy, w której wzywano do wybrania nowego przedstawiciela naszego kraju. Rzecznik TVP odniósł się do niektórych zarzutów w sprawie zwycięstwa Blanki podczas krajowych preselekcji.