PiS chciało bronić Jana Pawła II. Główny konserwatysta z KO wypunktował ich w kilku zdaniach

W sprawie sytuacji w archidiecezji krakowskiej, o której mówią artykuły prasowe, potrzebne są badania archiwalne i porządne prace historyczne, a nie wasze krokodyle łzy – tymi słowami poseł KO Paweł Kowal zwrócił się do posłów PiS podczas sejmowej debaty nad uchwałami o Janie Pawle II.

Poseł KO Paweł Kowal zarzucił PiS hipokryzję Fot. Piotr Molecki/East News

W czwartek Sejm zajmuje się dwoma projektami uchwał nawiązujących do burzy po reportażu TVN24 "Franciszkańska 3", który postawił pytania o wiedzę i działania Karola Wojtyły w kwestii pedofilii w Kościele katolickim w czasach, kiedy był metropolitą krakowskim.

Kowal do PiS: wasze krokodyle łzy nie są do niczego potrzebne

Podczas dyskusji plenarnej poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal zwrócił się bezpośrednio do posłów Prawa i Sprawiedliwości: – Coście zrobili z politycznym przesłaniem Jana Pawła II, które stąd padło w 97 roku? Coście zrobili z sądami – bo mówił o sądach. Coście zrobili z parlamentaryzmem? Zniszczyliście parlamentaryzm! – mówił.

– Nie wystarczy wstawać i klaskać. Trzeba pokazać swoim świadectwem, po której jesteście stronie. Spuśćcie trochę z emocji, otwórzcie swoje uszy, nie odcinajcie Polski od Europy, nie niszczcie niepodległości Polski, bo to jest działanie przeciwko politycznemu dziedzictwu Karola Wojtyły – apelował poseł KO.

Paweł Kowal zwrócił uwagę na to, że "w sprawie sytuacji w archidiecezji krakowskiej, o której mówią artykuły prasowe, potrzebne są badania archiwalne i porządne prace historyczne, a nie wasze krokodyle łzy".

– Wasze krokodyle łzy do niczego tu nie są potrzebne, tylko pogarszają sytuację. Wy dzisiaj chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS! Wy nie chcecie go bronic, wasze działanie niczemu dobremu nie służy. Pomyślcie sobie, co powiedziałby Jan Paweł II, gdyby słuchał tego, co jest w Radiu Szczecin. Pomyślcie, co by czuł, oglądając "Dziennik telewizyjny" jak za Urbana, który codziennie pokazujecie – kontynuował.

– Pomyślcie, co by mówił, gdyby słuchał o chamskiej hołocie. To wasze słowa, prezesa Kaczyńskiego! Gdyby słuchał Janusza Kowalskiego, który mówił o skundlonej opozycji. Wy jesteście w stanie potem się powoływać na Jana Pawła II? A poseł Żalek i "Szybka ścieżka"? Wy uważacie, że pomagacie? Jakiej wy sprawie służycie? Wy jesteście faryzeusze – i dlatego my do waszej akcji się nie przyłączymy – zakończył wystąpienie poseł Kowal.

Gdy poseł KO schodził z mównicy, jego słowa skomentował prowadzący obrady Ryszard Terlecki (PiS): – Wstyd panie Kowal, wstyd! Stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce, wstydź się! – krzyczał.

Burza wokół reportażu TVN24 o Janie Pawle II

W poniedziałek 6 marca w TVN24 został wyemitowany reportaż "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo" Marcina Gutowskiego, dotyczący tuszowania pedofilii w polskim Kościele katolickim przez Karola Wojtyłę w okresie, w którym pełnił funkcję kardynała krakowskiego,

Autor reportażu rozmawiał z ofiarami podlegających mu księży pedofilów, ich bliskimi, świadkami i tymi, którzy mieli osobiście informować kardynała Wojtyłę o przestępstwach podlegających mu księży. Dotarł też do oficjalnych kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania przyszłego papieża. Po emisji materiału politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli do ofensywy – i stanowczo zaczęli bronić Jana Pawła II. Jednym z nich był premier Mateusz Morawiecki, który w poniedziałek późnym wieczorem zmienił zdjęcie w tle na swoim facebookowym profilu. Fotografia przedstawia papieża Jana Pawła II, kiedy przebywał na pielgrzymce w Polsce. Zdjęcie opatrzone jest napisem "Nie lękajcie się", czyli słowami, które papież-Polak wypowiedział podczas inauguracji swojego pontyfikatu w 1978 roku.