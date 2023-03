Tylko kobieta wie, czego chce druga kobieta – faceci nie mają pojęcia. Udowodnił to Dzień Kobiet

Ola Gersz

G dy kilka lat temu zaczęłam składać bliskim mi kobietom życzenia na 8 marca, większość była skonfundowana. Utarło się, że to rola mężczyzn, my w Dzień Kobiet miałyśmy się tylko uśmiechać. Dzisiaj już nikogo to nie dziwi. Ba, tylko w życzeniach od kobiet czułam prawdę i wsparcie.