J est akt oskarżenia wobec księdza, który podczas lekcji religii w jednej z szkół z oddziałami integracyjnymi w woj. mazowieckim miał naruszyć nietykalność cielesną ucznia i m.in. przyciskać go do ławki. Wcześniej 15-latek stwierdził, że "Bóg nie istnieje" i nie chciał kolorować obrazka na lekcji. Duchowny, po tym, jak zareagował agresją, mówił do ucznia: "Przeproś Pana Boga". Kuria przeprosiła za jego zachowanie.





15-latek stwierdził, że "Bóg nie istnieje", ksiądz uderzył go w brzuch. Jest ruch prokuratury

Katarzyna Nowak

Jest akt oskarżenia wobec księdza, który podczas lekcji religii w jednej z szkół z oddziałami integracyjnymi w woj. mazowieckim miał naruszyć nietykalność cielesną ucznia i m.in. przyciskać go do ławki. Wcześniej 15-latek stwierdził, że "Bóg nie istnieje" i nie chciał kolorować obrazka na lekcji. Duchowny, po tym, jak zareagował agresją, mówił do ucznia: "Przeproś Pana Boga". Kuria przeprosiła za jego zachowanie.