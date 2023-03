Billie Eilish została aktorką w thrillerze. Internauci zachwyceni jej grą

Billie Eilish już wcześniej grała w swoich teledyskach i podkładała głos swojemu alter ego w "Simsponach", ale dopiero teraz wystąpiła w serialu. I to nie byle jakim - "Rój" właśnie zadebiutował na Amazon Prime Video, a jednym z jego twórców jest Donald Glover ("Atlanta"). Nie jest to wielka rola, ale z pewnością zostaje w pamięci.

Billie Eilish zadebiutowała jako aktorka w serialu Amazona "Rój" Fot. "Rój" / Amazon Prime Video

Twórcami thrillera "Rój" (org. "Swarm") są Donald Glover i Janine Nabers.

Donald Glover to również muzyk znany pod pseudonimem Childish Gambino - przygotował też muzykę do serialu.

Jedną z drugoplanowych ról zagrała gwiazda muzyki pop - Billie Eilish. W zeszłym roku zdobyła Oscara za piosenkę "No Time to Die" do filmu z Jamesem Bondem o tym tytule.

Serialu "Rój" już można oglądać na Amazon Prime Video. Ma 7 odcinków.

Rola Billie Eilish była długo utrzymywana w tajemnicy. W zasadzie dopiero w przeddzień premiery serialu "Rój" dowiedzieliśmy się, że w nim występuje. Piosenkarka wrzuciła na swój Instagram fragment jednego z odcinków - dokładnie czwartego zatytułowany bardzo adekwatnie: "Strach".

W opublikowanym klipie Billie Eilish rozmawia z główną bohaterką - Dre (Dominique Fishback, która grała m.in. w "Judasz i Czarny Mesjasz"). Trzeba przyznać, że oprócz talentu muzycznego, jest też niezłą aktorką - scena jest bardzo niepokojąca, a sposób, w jaki mówi i się uśmiecha może, wywoływać ciarki.

Piosenkarka gra drugoplanową postać, którą na swojej drodze poznaje główna bohaterka. W opisie odcinka możemy przeczytać, że "Dre zaprzyjaźnia się z białymi dziewczynami". Billie Eilish pojawia się tylko w tym odcinku. Dlaczego? Nie będę spoilerował, ale scenarzyści nie byli dla niej łaskawi.

"Rój" z Billie EIlish. O czym jest nowy serial Donalda Glovera?

"Rój" jest thrillerem z elementami psychologicznego horroru. Opowiada o fanowskiej obsesji. "Serial 'Rój' przedstawia losy Dre, fanki gwiazdy pop światowego formatu, która w latach 2016 – 2018 wyruszyła w podróż za swoim idolem" – mogliśmy przeczytać w zapowiedzi.

Wspomniana idolka to fikcyjna postać i nie jest nią postać grana przez Billie Elish. Jest raczej wzorowana na Beyonce, co możemy zobaczyć w zwiastunie. Fanbaza tejże piosenkarki jest określana właśnie mianem "Roju" - to też nawiązanie do Beyonce, której fanki należą do "Bey Hive" (pl. Ul Bey)

W serialu "Rój", oprócz Dominique Fishback i Billie Eilish, występują też m.in. Chloe Bailey, Billie Eilish, Paris Jackson i Damson Idris. Cały pierwszy sezon serialu zadebiutował od razu jednego dnia - 17 marca na Amazon Prime Video. Zbiera pozytywne opinie krytyków - w serwisie Rotten Tomatoes ma ocenę 83 proc.

Billie Eilish to jedna z najpopularniejszych wokalistek i autorek tekstu. Ma zaledwie 21 lat, a już ma na koncie Oscara, siedem nagród Grammy, cztery MTV Video Music Awards i dwwie MTV Europe Music Awards 2019 oraz Apple Music Awards 2019.

Jej znakiem rozpoznawczym, poza melancholijnymi piosenkami, był też charakterystyczny styl ubierania się, który naśladują nastolatki na całym świecie. Jakiś czas temu zerwała ze starym wizerunkiem, czym wywołała spore kontrowersje.