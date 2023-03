– Putin naprawdę może się posunąć do rozpętania III wojny światowej – powiedział Aleksander Kwaśniewski w wywiadzie dla Interii. Były prezydent zauważył, że dyktator Rosji samodzielnie sprawuje władzę, a także jest odizolowany od świata. To może popchnąć go do tragicznego w skutkach kroku.





Kwaśniewski ostrzega przed III wojną światową. "Putin naprawdę może się do tego posunąć"

Alan Wysocki

