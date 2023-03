Olek Sikora padł ofiarą oszustów w sieci, apeluje do fanów. "Granice zostały przekroczone"

W ostatnim czasie coraz głośniej jest o celebrytach, którzy padają ofiarą oszustów internetowych. Tym razem swoim przykrym doświadczeniem podzielił się z fanami Olek Sikora. Całą sytuację wyjaśnił na antenie Telewizji Polskiej w programie "Pytanie na Śniadanie". Oprócz tego w social mediach opublikował ważny apel do swoich fanów, przyznając, że jego cierpliwość się skończyła.

Olek Sikora padł ofiarą oszustów. Wykorzystano jego wizerunek Fot. instagram.com / @oleksikora

Olek Sikora to obecnie jedna z bardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej. Prezenter zadebiutował na antenie TVP w 2016 roku

Od tamtej pory jest wierny swojemu pracodawcy. Obecnie można go zobaczyć m.in. w roli jednego z gospodarzy "Pytania na Śniadanie"

Prezenter w swoich social mediach przyznał, że padł ofiarą oszustwa. Zaapelował również do swoich fanów

Media społecznościowe to we współczesnym świecie norma, a tym bardziej w świecie show-biznesu. Osobowości tej branży od lat korzystają z licznych aplikacji społecznościowych, dzieląc się na nich kadrami ze swojego życia zawodowego, jak i prywatnego. Dzięki nim mogą pozostawać w nieustającym kontakcie ze swoimi fanami.

Niestety z tego powodu ich wizerunek dużo bardziej jest podatny na wykorzystanie przez oszustów internetowych, chociażby poprzez kradzież zdjęć. Teraz Aleksander Sikora postanowił zaapelować do swoich fanów. Jak się okazało prezenter TVP padł ofiarą oszustów.

Olek Sikora padł ofiarą oszustów. Wykorzystano jego wizerunek

To nie pierwsza taka sytuacja. Jakiś czas temu Rafał Brzozowski apelował, by nie ufać nieoficjalnym profilom na Instagramie artysty, z kolei Dorota Szelągowska wyznała, że firma produkująca tabletki na odchudzanie wykorzystała jej wizerunek. W podobnej sytuacji znalazła się Maryla Rodowicz.

Prezenter w relacji na swoim Instagramie opublikował wymowny apel do swoich fanów. Jak się okazało ktoś podszywa się pod Sikorę w aplikacjach randkowych. Gwiazdor TVP nawoływał, aby zgłaszać fałszywe konta. Gospodarz "Pytania na Śniadanie" przyznał, że nie korzysta z aplikacji randkowych. Niestety każda kolejna próba oszustwa "przekracza granice jego cierpliwości".

"Drodzy z przykrością przyznaję, że granice mojej cierpliwości zostały przekroczone. Nie daję najmniejszego przyzwolenia na kradzież mojej tożsamości. Od kilku dni otrzymuję od was wiadomości i screeny z ostrzeżeniem, że ktoś podszywa się pode mnie w aplikacjach randkowych" – poinformował Sikora.

"Powtarzam do znudzenia. Nigdy nie korzystałem i nie korzystam z ww. Przypomnę, że jest to karalne wg. KK. Proszę was o zgłaszanie, a właścicieli aplikacji o interwencję w tej sprawie. Chodzi nie tylko o popełnione przestępstwo, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo użytkowników tych aplikacji" – zaapelował prezenter TVP.

O wyżej wymienionej sytuacji wspomniano również na antenie "Pytania na śniadanie" TVP. Gospodarze ostrzegli widzów, a także przyznali, że to kolejny raz, kiedy ktoś próbuje posługiwać się wizerunkiem Sikory.