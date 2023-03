Scholz ujawnił, co Putin mówi mu podczas rozmów. "Nie spodziewam się szybkiego końca"

Wojna w Ukrainie trwa już ponad rok. Proces pokojowy zatrzymał się w martwym punkcie. Tymczasem kanclerz Niemiec Olaf Scholz wyznał, że prowadzi "regularne rozmowy z Władimirem Putinem". Wyjawił też, czego one dotyczą i jak wygląda ich przebieg.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Fot. Markus Schreiber/Associated Press/East News

Olaf Scholz regularnie rozmawia z Władimirem Putinem

Kanclerz Niemiec udzielił wywiadu dziennikowi "Rheinische Post". Olaf Scholz poinformował w nim, że regularnie rozmawia z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Jak stwierdził, "zajmuje twarde stanowisko wobec agresora Putina". – Chcemy zapewnić Ukrainie odzyskanie bezpieczeństwa. Putin tego nie chce, on chce włączenia terytoriów. I to właśnie mam na myśli, mówiąc, że Ukraina nie może przegrać – wskazał Scholz.

Dodał też, jak ocenia dalszy przebieg wojny na podstawie rozmów z rosyjskim przywódcą. – Nie spodziewam się szybkiego końca rosyjskiej agresji na Ukrainie – podkreślił.

Kanclerz Niemiec opowiedział, jak te rozmowy wyglądają

Jak te rozmowy wyglądają? Mają być dość długie, trwają około godziny, czasem trochę dłużej. – Czasem po niemiecku, czasem z tłumaczeniem – opowiadał Scholz. I dodał, że "Putin jest uprzejmą osobą podczas tych rozmów", ale pomiędzy politykami"utrzymuje się rażąca różnica zdań".

W ostatnich dniach, jak informowaliśmy w naTemat.pl, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wystawił nakaz aresztowania prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Podstawą były oczywiście zbrodnie popełnione przez Rosjan podczas wojny w Ukrainie, a przede wszystkim rozkazy, na podstawie których ukraińskie dzieci z okupowanych ziem są porywane i wywożone w głąb terytoriów rosyjskich. Decyzję śledczych MTK jako jedni z pierwszych pochwalili prezydent USA Joe Biden i kanclerz Niemiec Olaf Scholz. A przed weekendem władze w Berlinie podkreśliły, że kanclerskie słowa o tym, iż "nikt nie jest ponad prawem" nie były czczym gadaniem.

Niemcy obiecują, że wypełniliby obowiązek aresztowania Władimira Putina

W rozmowie z "Bild am Sonntag" federalny minister sprawiedliwości Marco Buschmann potwierdził, że Niemcy natychmiast wypełniliby obowiązek aresztowania Władimira Putina i przekazania go do Hagi.

– Spodziewam się, że MTK szybko zwróci się do Interpolu, jak również do poszczególnych państw i poprosi je o egzekwowanie wyroku – zauważył polityk liberalnej FDP, która wraz z SDP i Zielonymi współtworzy niemiecką koalicję rządzącą.

Putin może jednak liczyć na ochronę Pekinu. W poniedziałek przywódca Chin Xi Jinping przebył do Moskwy z trzydniową wizytą. Spotkał się tam już z prezydentem Władimirem Putinem.

– W ciągu ostatnich kilku lat Chiny zrobiły kolosalny krok naprzód – powiedział Putin do Xi w poniedziałkowe popołudnie. I dodał: "Na całym świecie budzi to zainteresowanie, a niestety nawet zazdrość".

Xi nazwał z kolei Putina swoim "drogim przyjacielem" i powiedział, że "rozwój Rosji znacznie się poprawił pod jego przywództwem". Chiny nazwały tę podróż "podróżą przyjaźni, współpracy i pokoju".