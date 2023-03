Morawiecki wystawił UE rachunek za pomoc Ukrainie. Rząd PiS weźmie miliony euro

Mateusz Morawiecki ogłosił, że Polska otrzyma rekompensaty z budżetu Unii Europejskiej za pomoc, którą udzieliliśmy Ukrainie. W grę wchodzi prawie miliard euro.

Mateusz Morawiecki po szczycie Rady Europejskiej. Miliony z UE dla Polski. Fot. Oliver Matthys / AFP / East News

Tymczasem Mateusz Morawiecki wynegocjował unijne rekompensaty za przekazywanie broni do Kijowa. Chodzi o około 900 mln euro

– To ogromny sukces Polski, to bardzo ważne, o to zabiegaliśmy od początku i cieszę się, że udało się to zrobić – powiedział premier po szczycie Rady Europejskiej

W utrzymania funduszu, z którego Unia Europejska łoży na pomoc militarną dla Ukrainy, dominującą rolę odgrywają Niemcy i Francja

Mateusz Morawiecki wynegocjował miliony euro od UE za pomoc Ukrainie

W ciągu ostatnich dwóch dni w Brukseli trwał szczyt Rady Europejskiej. Po zakończeniu obrad Mateusz Morawiecki ogłosił sukces swojego rządu. Poinformował, że wynegocjował rekompensaty za dostarczanie broni do Ukrainy.

Z oświadczenia premiera wynika, że do Świąt Wielkanocnych otrzymamy pierwszą transzę środków z Brukseli. Mowa o 300 mln euro. W kolejnych miesiącach do Polski ma popłynąć kolejne 500-600 mln euro.

– W miejsce starszej broni, którą przekazywaliśmy Ukrainie, będziemy mogli za europejskie pieniądze kupować bardzo nowoczesną broń, amunicję, tworzyć nowe linie technologiczne pod produkcję amunicji i różnych rodzajów broni – powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości.

– To ogromny sukces Polski, to bardzo ważne, o to zabiegaliśmy od początku i cieszę się, że udało się to zrobić – dodał.

Środki zostaną wypłacone Polsce w ramach Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju. To fundusz, który ma wspierać zapobieganie konfliktom, budowę pokoju oraz wzmacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Unijna pomoc dla Ukrainy. Do tego budżetu najwięcej wnoszą Niemcy i Francja

Morawiecki wskazał, że Polska będzie największą beneficjentką unijnego instrumentu. A jakie są wkłady poszczególnych państw w fundusz, z którego na pomoc Ukrainie łoży Unia Europejska? Institute For The World Economy wykazał, że to Niemcy odgrywają dominującą rolę. Berlin przekazuje aż 7,18 mld euro na pomoc ogólnounijną (osobną kwestią jest wsparcie bilateralne Kijowa).

W przypadku Francji mowa o 5,98 mld euro. Dalej mamy Włochy, które dokładają 4,42 mld euro, Hiszpanię odpowiadającą za 4,04 mld euro i Holandię wnoszącą do unijnego budżetu dla Ukrainy 2,65 mld euro. Dopiero później znajdujemy Polskę z wkładem 1,46 mld euro.