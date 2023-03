Piękny gest polskich skoczków. Tak wyrazili swoje wsparcie dla Kubackiego

Polscy skoczkowie postanowili wesprzeć Dawida Kubackiego i jego rodzinę podczas zawodów w Lahti. Czworo zawodników przekazało piękny gest w stronę sportowca i jego bliskich.

Gest wsparcia dla Dawida Kubackiego. Fot. Łukasz Szelag/Reporter/Twitter/Eurosport

Dawid Kubacki zrezygnował z udziału w Raw Air w Norwegii i przedwcześnie zakończył sezon

Początkowo nie było wiadomo, co jest powodem. Potem wyszło na jaw, że chodzi o stan zdrowia jego żony

Polscy skoczkowie wyrazili gest wsparcia dla Dawida i jego rodziny po zawodach w Lahti

Przypomnijmy, że niespełna tydzień temu ogłoszono, że Dawid Kubacki zrezygnował z udziału w cyklu Raw Air. "Dawid Kubacki z przyczyn osobistych opuszcza cykl Raw Air i nie wystartuje w dzisiejszym konkursie" – napisano w krótkim komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego.

Dzień później głos zabrał sam Kubacki. Za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawnił, dlaczego zakończył rywalizację w Pucharze Świata. "Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie" – poinformował. Dodał także: "Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze".

Gest polskich skoczków dla Dawida

Drużyna polskich skoczków wystąpiła w konkursie drużynowym w Lahti bez Dawida Kubackiego. Mimo to Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł zajęli trzecie miejsce. Po zawodach polscy skoczkowie przekazali gest wsparcia dla nieobecnego zawodnika. Czworo skoczków złożyło swoje dłonie w kształt serca.

Kamil Stoch zrobił to również podczas wywiadu z Eurosportem. – Podium dedykujemy naszemu drogiemu Dawidowi i oczywiście Martusi. Trzymamy za was kciuki i oczywiście sercem, tak jak pokazywaliśmy, jesteśmy w wami – powiedział.

Kubacki z nowymi informacjami o stanie zdrowia żony Marty

Dawid Kubacki w ostatnim sobotnim wpisie na Instagramie miał już do przekazania trochę lepsze wieści. Poinformował, że stan jego żony Marty jest stabilny.

"Ostatni czas był dla naszej rodziny czymś bardziej nieprzewidywalnym niż skoki narciarskie. Na żadnych zawodach nie stresowałem się tak, jak słysząc ciągły dźwięk z aparatur monitorujących funkcje życiowe mojej żony. Dziś dzień zawodów, a dla nas pierwsze zwycięstwo. Marta jest stabilna i każdy dzień przynosi jakiś postęp. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia" – napisał.

Polacy sprawili w Lahti dużą niespodziankę. Podium w konkursie drużynowym

W sobotę 25 marca polscy skoczkowie po zaciętej walce zajęli trzecie miejsce w konkursie drużynowym w fińskim Lahti. Rywalizację wygrali Austriacy, a drugie miejsce zajęli Słoweńcy.

Pod nieobecność Dawida Kubackiego wydawało się, że o dobry wynik na skoczni Salpausselkä będzie niezwykle trudno. Polska drużyna (Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch) zmobilizowali się jednak i sprawili w Finlandii dużą niespodziankę. W trakcie rywalizacji Biało-Czerwoni oddali osiem dobrych skoków, dzięki czemu na koniec cieszyli się z trzeciego miejsca na podium. Warto także odnotować, że w pierwszej serii Kamil Stoch skoczył 128,5 m, a w drugiej jeszcze dalej poleciał Piotr Żyła – naszemu tegorocznemu mistrzowi świata z normalnej skoczni zmierzono aż 132 metry.