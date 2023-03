Biskup zaczął modlić się za Kubackich. Przejmujące słowa z ambony w Szaflarach

Żona Dawida Kubackiego wciąż walczy o zdrowie w szpitalu. Marta Kubacka cierpi na chorobę, w wyniku której doszło do zaburzeń pracy serca. Skoczek w ostatnich chwilach musiał wycofać się z końcówki Pucharu Świata w sezonie 2022/2023. Teraz w Szaflarach odbyła się specjalna msza w intencji powrotu kobiety do zdrowia.

Biskup z ambony zaczął modlić się o Kubackich. Przejmujące słowa. Fot. Marek Zieliński / Agencja SE / East News

Biskup Damian Muskus poprowadził specjalną mszę świętą w intencji zdrowia żony Dawida Kubackiego, Marty Kubackiej. Duchowny wygłosił kazanie o miłości

– Miłość wypróbowana cierpieniem, wytrwała i konkretna, jest najważniejszym i najbardziej przekonującym świadectwem o Bogu – powiedział z ambony

Specjalny komunikat wydał także arcybiskup Marek Jędraszewski. "Waszą rodzinę szczególnej opiece św. Jana Pawła II" – przekazał

Żona Dawida Kubackiego wciąż w szpitalu. Biskup modlił się za jej zdrowie

W parafii w Szaflarach wierni modlili się o zdrowie Marty Kubackiej. Równolegle biskup Damian Muskus wygłosił kazanie o miłości. Wyjaśnił, że to właśnie miłości jest prawdziwym świadectwem wiary.

– Taka miłość jest prawdziwym świadectwem. Nie ta, o której opowiadamy, nie ta, którą gorliwie wyrażamy na wiele sposobów. Chodzi o miłość, która jest wyborem potwierdzonym codzienną wiernością – powiedział.

– Miłość wypróbowana cierpieniem, wytrwała i konkretna, jest najważniejszym i najbardziej przekonującym świadectwem o Bogu – dodał.

Biskup zaapelował do wiernych, by dawać świadectwo wiary także w trudnych momentach i tragicznych sytuacjach, gdy towarzyszy nam uczucie bezradności. – Niewiele możemy dzisiaj uczynić. Ale możemy dać świadectwo, że jesteśmy z nimi, że otaczamy ich miłością i modlitwą – stwierdził.

– Czuwamy przy nich z nadzieją, że są teraz w najlepszych rękach dobrego Ojca, który pragnie szczęścia każdego z nas. Z wiarą, że Bóg może uczynić wszystko, składamy tę Najświętszą Ofiarę – zapewnił.

Przypomnijmy, że słowa wsparcia pojawiły się także ze strony arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który opublikował specjalny komunikat na Twitterze w imieniu Archidiecezji Krakowskiej.

"Pani Marto, panie Dawidzie, cały Kościół krakowski ogarnia Was modlitwą, powierzając Waszą rodzinę szczególnej opiece św. Jana Pawła II - patrona rodzin" – przekazał.

Dawid Kubacki wycofał się z Raw Air. Powodem choroba jego żony

"Dawid Kubacki z przyczyn osobistych opuszcza cykl Raw Air i nie wystartuje w dzisiejszym konkursie" – napisano w krótkim komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego tuż przed rozpoczęciem kwalifikacji.

O kulisach wycofania Kubackiego w "Dzień dobry TVN" powiedział Krzysztof Skórzyński. – Do końca tego konkursu staliśmy w gronie dziennikarzy i przysięgam państwu, my już chcieliśmy, żeby to się zakończyło, żeby ten konkurs był czymś tak niematerialnym – wspomniał.

Chwilę później sportowiec wyjaśnił powody zaskakującej decyzji. "Jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie" – poinformował w mediach społecznościowych.

Wyrazy wsparcia dla Kubackiego złożyli nie tylko duchowni, ale także kibice, dziennikarze sportowi, Adam Małysz, Justyna Żyła, a nawet prezydent Andrzej Duda.

W rozmowie z "Faktem" o stanie Marty Kubackiej powiedział Adam Małysz. – Trafiła do szpitala w Zabrzu, na oddział profesora Religi. Mocno, mocno trzeba trzymać kciuki, za to, żeby wszystko dobrze się ułożyło i powiodło. Żeby Marta wróciła do zdrowia, a Dawid do skoków – wyjaśnił.

Głos zabrał także ojciec skoczka. "Jego synowa znalazła się w szpitalu z poważnymi zaburzeniami serca w niedzielny poranek" – przytoczył jego słowa "Super Express".