"Nocny agent" to niespodziewany hit Netfliksa. Już wiadomo, czy powstanie drugi sezon

Powstanie 2. sezon "Nocnego agenta" Fot. "Nocny agent" / Netflix

Netflix tydzień po premierze już podjął decyzję o kręceniu kontynuacji. 2. sezon "Nocnego agenta" będzie mieć 10 odcinków, czyli tyle, co pierwszy.

Na razie nie zapowiada się, by szybko spadł z pierwszego miejsca w Polsce. Jest w topkach serwisu w 93 krajach

Czasem to nie szeroko promowane i zapowiadane seriale stają się hitami, ale właśnie tytuły, na które mało kto czekał. Tak było z "Nocnym Agentem", który od razu stał się hitem, choć wcześniej prawie nikt o nim nie słyszał. Rzadko też się zdarza, by twórcy tak szybko dostali zielone światło na kontynuację.

O czym jest "Nocny agent"? To serialowy globalny hit Netfliksa

"Nocny agent" to thriller akcji od weterana gatunku - Shawna Ryana. Pierwszy sezon jest oparty na powieści Matthew Quirka. Główną rolę, agenta FBI Petera Sutherlanda, gra 28-letni Gabriel Basso, który wcześniej wystąpił m.in. w "Super 8", "Królowie lata" i "Elegia dla bidoków".

"Nocny agent" to thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka. Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni… aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.

Opis serialu Netfliksa