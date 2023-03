"Zwracam się do wszystkich Polaków". Abp Gądecki z apelem, chodzi o Franciszka

Papież Franciszek najbliższe dni spędzi w szpitalu, a włoskie media piszą o "niepokoju w Watykanie" wywołanym przez pogorszenie się jego stanu zdrowia. Na razie wszystkie papieskie audiencje zaplanowane na najbliższe dni zostały odwołane. W sprawie zabrał też głos arcybiskup Stanisław Gądecki.

Arcybiskup Gądecki zaapelował do Polaków o modlitwę za zdrowie Franciszka

W środę wieczorem włoskie media poinformowały, że papież Franciszek trafił do kliniki Gemmeli w Rzymie. Początkowo informowano, że przewieziono go tam karetką z objawami wskazującymi na problemy oddechowe i kardiologiczne. Nieoficjalnie mówiono, że papież mógł przejść zawał, ale ta informacja nie została potwierdzona.

Papież Franciszek w szpitalu. Arcybiskup Gądecki zaapelował do Polaków

Watykan przekazał, że u papieża zdiagnozowano infekcję oddechową (ale wykluczono COVID-19). Dyrektor papieskiego biura prasowego Matteo Bruni dodał także, że "Franciszek jest wzruszony wieloma otrzymanymi wiadomościami [dotyczącymi życzeń powrotu do zdrowia – red.] i wyraża wdzięczność za bliskość i modlitwy". Potwierdzono, że najbliższe dni papież spędzi w szpitalu.

W czwartek rano agencja ANSA i dziennik "La Repubblica", powołując się na wieści od lekarzy z kliniki Gemelli, przekazały, że wykonana tomografia klatki piersiowej papieża nie wykazała nic niepokojącego.

W sprawie głos zabrał także polski duchowny i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. "W związku z hospitalizacją papieża Franciszka zwracam się z prośbą do wszystkich Polaków o modlitwę o zdrowie dla Ojca Świętego" – przekazał.

Stan papieża a obchody Wielkiego Tygodnia. Wiadomo, kto może go zastąpić.

Włoskie media relacjonują, że stan papieża może nie pozwolić mu na uczestniczenie w uroczystościach Wielkiego Tygodnia. To byłyby pierwsze obchody bez papieża od wielu lat.

W papieskim harmonogramie w Wielki Czwartek są dwie msze – poranna (msza Krzyżma świętego) i wieczorna (Wieczerzy Pańskiej). Ta druga zazwyczaj odbywa się poza Watykanem – papież odprawia ją w szpitalach, więzieniach, itd. Z kolei w Wielki Piątek papież zwyczajowo przewodniczy nabożeństwu Męki Pańskiej w bazylice Świętego Piotra, następnie prowadzi Drogę Krzyżową w Koloseum. W Wielką Sobotę i Wielką Niedzielę papież wygłasza orędzie.

Najbliższe dni przyniosą odpowiedź na pytanie, czy papież zdąży wyzdrowieć na tyle, by prowadzić uroczystości. Z ustaleń włoskich mediów wynika, że jeśli Franciszek nie wyzdrowieje do czasu obchodów, może go zastąpić dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re.