Rozenek padła ofiarą oszustwa. Sprawa trafiła na policję

Małgorzata Rozenek padła ofiarą oszustów. Chodzi o wykorzystanie wizerunku Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Małgorzata Rozenek-Majdan oprócz swoich telewizyjnych zobowiązań często ma okazję brać udział w kampaniach reklamowych. Promowanie marek czy reklamowanie różnych produktów między innymi za pośrednictwem Instagrama stało się jej dodatkowym źródłem dochodu. Niestety, jak się okazało, niektóre firmy nielegalnie wykorzystują jej wizerunek.

Kilka dni temu gospodyni "Dzień Dobry TVN" opublikowała na Instagramie informację, która zaskoczyła jej fanów. Prezenterka poinformowała o tym, że pewna firma wykorzystała wizerunek jej rodziny do promowania fake-newsów. Przypomniała, że reklamuje określone produkty jedynie za pośrednictwem własnych mediów społecznościowych.

"Jeśli coś wam polecam, pokazuję to na mnie, na Instagramie, dlatego nie wierzcie w informacje przekazywane na innych platformach" – mówiła Rozenek.

W najnowszym wywiadzie dla portalu Jastrząb Post celebrytka przyznała, że już poszła o krok dalej i zgłosiła sprawę na policję. Tłumaczyła, że nie podoba jej się wizja wykorzystywania jej wizerunku do naciągania fanów i nie wyraża na to zgody.

To jest tak, że raz na jakiś czas pojawiają się wykorzystania mojego wizerunku, które są o tyle szkodliwe, że często oszuści reklamują jakieś szkodliwe albo dla zdrowia, albo dla portfela ludzi rzeczy. Tym bardziej mi jest przykro, kiedy mój wizerunek jest do tego typu oszustw wykorzystywany. My za każdym razem staramy się o tym informować o tym organy ścigania, właśnie po to, aby nie dawać przyzwolenia na tego typu oszustwa.

Małgorzata Rozenek