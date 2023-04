10 kwietnia bez obchodów rocznicy smoleńskiej. W PiS zarządzono zmianę daty

Politycy PiS co miesiąc obchodzą rocznicę Smoleńska. Jednak w kwietniu tego roku będzie inaczej, gdyż odwołano uroczystość, która powinna się odbyć w przyszły poniedziałek. Rzecznik PiS wyjaśnił skąd ta decyzja.

Prezes PiS podczas obchodów jednej z rocznic katastrofy pod Smoleńskiem. Fot. Adam Burakowski/REPORTER

10 kwietnia minie dokładnie 13 lat od katastrofy polskiego, rządowego samolotu pod Smoleńskiem

W tym roku jednak tego dnia nie będzie obchodów z powodu świąt wielkanocnych. Odbędą się niecały tydzień później

– Tegoroczne obchody katastrofy smoleńskiej zostaną przesunięte – poinformował media rzecznik PiS Rafał Bochenek. – Odbędą się 16 kwietnia – przekazał.

PiS przekłada obchody 13. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem

Chodzi o to, że rocznica katastrofy smoleńskiej przypada w tym roku na Poniedziałek Wielkanocny. – Program nie ulega zmianom, będziemy tę rocznicę obchodzić jak co roku – dodał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

W kwestii Smoleńska, jak informowaliśmy pod koniec marca (według ustaleń RMF FM), trzeci z rosyjskich kontrolerów ma być ścigany przez Interpol. Sąd miał uprawomocnić decyzję o aresztowaniu, w związku z czym prokuratura oczekuje na dokumentację, by móc wysłać wniosek do Interpolu ws. poszukiwań Nikołaja Krasnokuckiego.

O zatrzymaniu trzech rosyjskich kontrolerów lotów z wieży na lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj mówiło się już w maju 2022 roku.

– 17 maja 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury i wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Wiktora R., jednego z trzech Rosjan, którzy 10 kwietnia 2010 roku kontrolowali loty na lotnisku w Smoleńsku – przekazał wówczas rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński.

W tamtym roku były duże obchody po przerwie związanej z COVID-19

Przypomnijmy też, że rok temu 10 kwietnia 2022 roku w swoim przemówieniu Jarosław Kaczyński stwierdził, że spotkanie po trzech latach przerwy z powodu pandemii koronawirusa odbywa się w szczególnych okolicznościach. Bo w ciągu tych trzech lat "nastąpiła wielka zmiana".

– Dziś chce państwu powiedzieć, że w ciągu tych trzech lat nastąpiła tu wielka zmiana i wynika ona nie tylko z tego tragicznego kontekstu, a więc wojny w Ukrainie, która potwierdza, że Rosja się nie zmieniła, że "postkomunizm" jest równie zbrodniczy jak komunizm. Zmiana wynika też z tego, co dziś wiemy o "katastrofie" - wygłosił prezes PiS.

Wówczas w przemowie Kaczyńskiego nie zabrakło też odniesienia do wojny w Ukrainie. Prezes PiS zwrócił się do przywódców Zachodu, podkreślając, że "tchórzostwo i głupota zawsze przegrywa, a w Moskwie potrafią to wykorzystać".

– Jest też pytanie, czy będziemy wolni, czy też [będziemy żyć] pod groźbą terroru terrorystycznego bandyckiego państwa. Zwracam się do tych na Zachodzie: to, co stało się na Ukrainie, może się zdarzyć także w Polsce, w Paryżu, w Berlinie, w Rzymie. Tchórzostwo i głupota zawsze przegrywa, a w Moskwie potrafią to wykorzystać – mówił Kaczyński.