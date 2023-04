Harry przyleciał do Londynu. Król Karol III "nie miał czasu" dla syna

Kamil Frątczak

K siążę Harry przyleciał do Londynu. Jak donoszą brytyjskie media, nie spotkał się ze swoim ojcem. Wszystko wskazuje na to, że król Karol III jest tak pochłonięty przygotowaniami do koronacji, że "nie znalazł czasu" dla swojego syna. Przyjazd Harry'ego i Meghan na koronację staje pod jeszcze większym znakiem zapytania.