Zełenski spotkał się z Sakiewiczem i Olechowskim. Prorządowe media chwalą się zdjęciami

Wołodymyr Zełenski w Polsce nie spotkał się jedynie z Andrzejem Dudą i Agatą Dudą. Prezydent Ukrainy odbył krótką rozmowę z... Tomaszem Sakiewiczem z "Gazety Polskiej" i Jarosławem Olechowskim z TVP. "Dali ci pierwszym sort propagandy PiS, to oficerowie rządowych mediów" – alarmuje ukraińskiego polityka jeden z publicystów.

Zełenski spotkał się z Sakiewiczem i Olechowskim. Pokazał zdjęcie. Fot. Twitter / Jarosław Olechowski

Środa upłynęła pod znakiem pierwszej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od początku wojny w Ukrainie

Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali o nowym traktacie, gwarancjach NATO, dostawie broni i dalszej współpracy między państwami

Później Wołodymyr Zełenski odbył krótką rozmowę o Tomaszem Sakiewiczem i Jarosławem Olechowskim, którzy są twarzami prorządowej propagandy

Zełenski spotkał się z Sakiewiczem i Olechowskim. Prorządowy publicysta pochwalił się zdjęciami

W trakcie wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski oraz redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz pochwalili się zdjęciami z prezydentem Ukrainy.

"Ogromny zaszczyt i wielka przyjemność. Niezwykłe spotkanie z Wołodymyrem Zełenski prezydentem walczącej Ukrainy, która - z polską pomocą - odpiera bandycki atak Rosji. Finałem, jak to powiedział prezydent, będzie napisane przez nas wspólnie 'epitafium na grobie rosyjskiego imperializmu'" – napisał Olechowski.

Zdjęciem ilustrującym rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim pochwalił się także Sakiewicz.

Liberski do Zełenskiego: Mam nadzieję, że wiecie, co dzieje się tutaj w Polsce kosztem Ukrainy

Za pośrednictwem Twittera do prezydenta Ukrainy zwrócił się później publicysta Jacek Liberski. Wskazał on politykowi, z kim odbył rozmowę podczas środowej wizyty w Polsce. "Przepraszam Panie Prezydencie Zełenski za mój język ukraiński. Dali ci pierwszym sort propagandy PiS, to oficerowie rządowych mediów" – stwierdził.

"Ty musiałeś odgrywać rolę grzecznego gościa. Mam nadzieję, że wiecie i rozumiecie, co dzieje się tutaj w Polsce kosztem Ukrainy" – dodał.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce

– Wołodymyrze, podczas naszego pożegnania powiedziałeś mi słowa, które głęboko wryły się w moją pamięć: "Możemy się już nie zobaczyć, ale jeśli Rosjanie myślą, że przyjdą i łatwo zajmą Kijów i opanują Ukrainę, to są w błędzie". Odpowiedziałem wówczas: Wołodymyrze, zobaczymy się jeszcze wiele razy. Na Polskę zawsze możecie liczyć. Zostańcie z Bogiem" – powiedział podczas oficjalnego wystąpienia Andrzej Duda.

– Nie ma już takiej siły, która przeważyłabym nad braterstwem ukraińskim i polskim. I dzięki temu spełnią się słowa: co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Codziennie pracujemy nad tym, aby wypędzić wroga z Ukrainy, (...), nad tym, aby nasi ludzie, którzy znaleźli schronienie w innych krajach, mogli wrócić do domu – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Andrzej Duda obiecał, że Polska będzie starała się o "dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa NATO dla Ukrainy". Prezydent odznaczył go także Orderem Orła Białego. Do Ukrainy mają także dostać kolejne MiGi.