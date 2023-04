Nie żyje młodszy brat Sokoła. Raper opublikował wzruszający wpis

Wojciech Sosnowski, popularny raper znany pod pseudonimem Sokół, opublikował wzruszający wpis na Facebooku. Poinformował swoich fanów o wielkiej stracie. Muzyk dodał wspomnienie swojego młodszego brata, Jana Sokoła, który zmarł kilka dni temu.

Nie żyje młodszy brat Sokoła, Jan Sokół. Raper opublikował wzruszający wpis Fot. instagram.com / @wojteksokol

Sokół znany jest również jako Nocny Narrator. Popularny raper swoją karierę hip-hopową rozpoczął w połowie lat 90

Niedawno zrobiło się głośno o raperze za sprawą jego nowej dziewczyny. Ma nią być młodsza od Sokoła o 25 lat siostrzenica Kuby Wojewódzkiego

Teraz muzyk dodał szokujący wpis, w którym poinformował o śmierci swojego młodszego brata Jana

Nie żyje młodszy brat Sokoła, Jan Sokół. Raper opublikował wzruszający wpis

Sokół należy do grona artystów, którzy raczej niechętnie wypowiadają się na temat swojego życia prywatnego. Muzyk opublikował w mediach społecznościowych wzruszające wspomnienie młodszego brata. Jak się okazało, Jan Sokół zmarł kilka dni po swoich 32. urodzinach.

"Kilka dni temu, tuż po swoich 32 urodzinach, odszedł mój młodszy brat Jaś Sokół" – rozpoczął swój wpis Wojciech Sokół. Po chwili kontynuował, wspominając ich ostatnie spotkanie.

"Kochany, nie mogę w to uwierzyć, jeszcze 2 tygodnie temu siedziałeś u mnie do rana i graliśmy w Sequence. Śmialiśmy się, mieliśmy jakieś plany. To wszystko uciekło gdzieś nagle bezpowrotnie. Mam nadzieję, że jesteście teraz z naszym Tatą gdzieś razem szczęśliwi. Zdjęcia są kolorowe, bo Ty byłeś kolorową postacią i takiego Cię chcę zapamiętać. Do zobaczenia kiedyś. Będę bardzo tęsknił" – podsumował.

W komentarzach pod postem rapera wylała się fala słów wsparcia i kondolencji dla pogrążonej w żałobie rodziny. "Ja do dziś nie mogę w to uwierzyć, i pamiętam dokładnie, o czym rozmawialiśmy tego wieczora z Jasiem. Współczuje po stokroć"; "Nie nie nie. Nie ma opcji w ogóle"; "Był kochanym człowiekiem, od małolata szalony – ale dobry i szlachetny. Nigdy Cię Janek nie zapomnę i tych wszystkich głupot cośmy odwalali" – pisali internauci.

Życie zawodowe i prywatne znanego rapera

Wojtek Sokół swoją karierę zawodową rozpoczął w połowie lat 90. w grupie TPWC, którą utworzył razem Ponem. Znany raper działający nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat ma na swoim koncie pięć albumów studyjnych oraz niezliczoną ilość projektów z udział artystów polskiej estrady. Do grona osób, które z nim nagrywały, zaliczają się między innymi Taco Hemingway, O.S.T.R., Pezet, Dawid Podsiadło czy Michał Urbaniak.

Większość może kojarzyć Sokoła ze współpracy z songwriterką i piosenkarką Marysią Starostą. Nikomu nie trzeba jednak przypominać, że para tworzyła zgrany duet nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym. Niestety ich związek nie przetrwał i drogi pary rozeszły się w 2016 roku po siedmiu latach razem.

Piosenkarka dwa lata po rozstaniu przy okazji premiery albumu "Ślubu nie będzie" opowiedziała o tym, co czuła po rozstaniu. "Rozstanie było dla mnie jak zawał. W utworze 'Nie' jest taka fraza: 'nigdy nie było nas/ nigdy nie powiedziałeś mi, że jestem tą jedyną/ i jeśli mam być szczera, ja tobie szczerze też nie'. Uświadomić to sobie, to jedno z bardziej bolesnych uczuć, jakich doświadczyłam" – podsumowała Starosta.

Po tej relacji Sokół postanowił związać się z modelką Katarzyną Porycką. Kobieta aktualnie jest również współwłaścicielką jego popularnej marki odzieżowej Prosto. Niestety ich związek również nie przetrwał próby czasu.