To pierwsze takie święta Lewandowskich. Do sieci trafiły rozczulające zdjęcia

Dla Anny i Roberta Lewandowskich rodzina jest bardzo ważna, dlatego tegoroczną Wielkanoc wszyscy razem spędzają w Hiszpanii. To pierwszej takie święta po transferze piłkarza do FC Barcelony. Zakochani pochwalili się uroczymi kadrami na Instagramie.

To pierwsza Wielkanoc Lewandowskich po transferze Roberta do FC Barcelony. Fot. instagram.com / @annalewandowska

FC Barcelona w poniedziałek zagra u siebie z Gironą i jeśli pokona rywala, będzie miała już 15 punktów przewagi nad Realem Madryt

To w praktyce może zakończyć walkę o tytuł mistrza Hiszpanii i Robert Lewandowski dopisze kolejne trofeum do swojej kolekcji

Lewandowscy spędzają Wielkanoc w Hiszpanii. Pochwalili się kadrami z pierwszych takich świąt od czasu transferu reprezentanta Polski do FC Barcelony

Dla Anny i Roberta Lewandowskich rodzina jest bardzo ważna. Dlatego u ich boku bardzo często możemy zobaczyć mamę napastnika FC Barcelony, jego siostrę czy mamę trenerki fitness. Nie mogło być inaczej w trakcie świąt wielkanocnych, które w tym roku spędzają w Hiszpanii.

Małżeństwo opublikowało na swoim Instagramie kilka kadrów z tych wyjątkowych świąt. Na zdjęciach i filmikach można zauważyć, że cała rodzina zjechała się do Hiszpanii, gdzie wspólnie obchodzili Wielkanoc. W sobotę wybrali się na nadmorski spacer, następnie odpoczywali w jednej z restauracji przy plaży.

W Niedzielę Wielkanocną wszyscy razem usiedli do pięknie przyzdobionego stołu. Żeby tradycji stało się zadość, nie mogło zabraknąć tradycyjnego tłuczenia się jajkami.

Anna Lewandowska z kolei opublikowała filmik, na którym widać jak wraz z córkami świetnie się bawią, tańcząc do muzyki ulicznej kapeli. "Our Easter (pol. Nasza Wielkanoc). Niech ta Wielkanoc przyniesie Wam dużo radości, miłości, w gronie najblizszych" - podsumowała trenerka fitness.

W poniedziałek gra FC Barcelona. "Lewy" może już przyjmować gratulacje

Po niespodziewanej porażce w Wielką Sobotę na Santiago Bernabeu szanse na mistrzostwo Hiszpanii dla Realu Madryt są już tylko iluzoryczne. Tym bardziej trudno w to uwierzyć po tym, jak "Królewscy" rozbili Barcelonę kilka dni temu 4:0 w Pucharze Króla i to na Camp Nou. Bohaterem meczu był Samu Chukwueze, który strzelił dwie piękne bramki. Po absorbującym meczu z FC Barceloną w tygodniu Carlo Ancelotti nie wystawił Toniego Kroosa, Luki Modricia, Daniego Carvajala czy Edera Militao. Zagrali za to Dani Ceballos, Antonio Ruediger oraz Marco Asensio.

Teraz Barcelona ma ogromną szansę na zwiększenie przewagi do 15 punktów. W poniedziałek 10 kwietnia podopieczni Xaviego zagrają u siebie z Gironą.