Skiba bezlitośnie zadrwił z Kukiza. Wystarczyło mu jedno zdanie

Krzysztof Skiba nigdy nie gryzł się w język. Muzyk otwarcie dzieli się swoimi poglądami, a tym razem wymownie odniósł się do politycznej aktywności Pawła Kukiza.

Krzysztof Skiba wymownie ocenił Pawła Kukiza. Fot. Artur Zawadzki, Jacek Dominski/REPORTER

"Nie wspominajmy o kimś takim w Święta. Nie jest tego wart" – zaczął swój wpis Krzysztof Skiba i w zasadzie... na tym zakończył. Opublikował go w Wielkanoc, ale pokusił się jeszcze o wymowne zdjęcie, które jest tu kluczowe w kontekście jego oceny Pawła Kukiza.

"Kukiz nie poszedł do polityki dla marnych pieniędzy, poszedł dla milionów od premiera" – stwierdził Skiba. Do swojego postu dodał też wymowną, uśmiechniętą emotikonę.

Pieniądze dla fundacji "Potrafisz Polsko"

Artysta nawiązał w ten sposób do niedawnych doniesień Wirtualnej Polski o tym, że około 4,3 miliona złotych z rezerwy budżetowej miało zostać przyznane fundacji "Potrafisz Polsko", związanej z Pawłem Kukizem.

Chodzi dokładnie o 4 284 900 złotych. Portal poinformował, że zarządzenie w sprawie przyznania pieniędzy na ten cel premier Mateusz Morawiecki wydał 10 lutego 2023 roku. Fundacja "Potrafisz Polsko", jak czytamy na jej stronie internetowej, chce aktywizować środowiska lokalne poprzez wsparcie inicjatyw charytatywnych, z myślą o budowie kapitału społecznego, opartego na współpracy i zaufaniu.

Tusk wbił szpilę Kukizowi

Przy okazji świąt Kukiza zaczepił w internecie nie tylko Skiba. Wcześniej zrobił to Donald Tusk, który z właściwym sobie sarkazmem odniósł się do panującej w Polsce drożyzny i cen podstawowych produktów.

"Inflacja szaleje. Najbardziej podrożały majonez, jaja i Kukiz" – napisał Tusk. Do czego nawiązywał były premier? Można się tylko domyślać, że również chodziło mu o ostatnie informacje, dotyczące dotacji dla "Potrafisz Polsko".

Tego komentarza Kukiz jednak nie zostawił bez odpowiedzi, bo chyba poczuł się niesprawiedliwie osądzony. Na Twitterze napisał, by... nie nazywać Tuska Niemcem. Puenta zabrzmiała jednak: "bo to obraza dla Niemców". Poza tym polityk dodał: "Ale jeśli już koniecznie musi być wątek niemiecki, to mówcie o nim po prostu "Wurst" (kiełbasa). Zawsze najdroższa w koszyczku i pasuje do jaj".

Kukiz w wywiadzie dla "Super Expressu" jednoznacznie wskazał, że aktualna współpraca jego partii z Prawem i Sprawiedliwością układa się na tyle dobrze, że wiele wskazuje na start w wyborach z jednej listy.

– PiS do tej pory wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań, a to zbliża mnie do decyzji o wspólnym starcie. Ostatecznie podejmę decyzję po uchwaleniu ustawy o sędziach pokoju. Na razie jestem usatysfakcjonowany uchwaleniem ustawy o referendach lokalnych, a to daje szanse na zrealizowanie kolejnych postulatów z partią władzy – tłumaczył.