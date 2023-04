Wszedł do banku w centrum Louisville i otworzył ogień. Nie żyje 5 osób

Alan Wysocki

N ad ranem doszło do strzelaniny w samym centrum Louisville, w USA. Napastnik wparował do Old National Bank i otworzył ogień. Sprawca zginął na miejscu zdarzenia. Wcześniej zabił pięć osób i ranił sześć innych. Do szpitala trafił jeden z interweniujących funkcjonariuszy departamentu policji w Kentucky.