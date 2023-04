Naukowcy wyłonili 7 najczęstszych fantazji seksualnych, które skrywamy przed światem. Mają rację?

Fantazje seksualne są odzwierciedleniem naszych intymnych pragnień i czasami niezrealizowanych potrzeb. To jednak, że dana fantazja nam towarzyszy, nie znaczy od razu, że musimy ją realizować – nie każda z nich jest zresztą do zrealizowania łatwa. A o czym fantazjujemy najczęściej? Naukowcy twierdzą, że większość z nas odnajdzie swoje pragnienia w jednej z 7 fantazji. Zgadzacie się?

Seks – 7 najczęstszych fantazji seksualnych. Wśród nich trójkąty i BDSM Fot. Pexels

Naukowcy stworzyli listę 7 najczęstszych fantazji seksualnych

Lista seksualnych marzeń jest dowodem na to, że nie jesteśmy pruderyjni

Często fantazjujemy o kimś trzecim w sypialni

7 najczęstszych fantazji seksualnych

Badania, które nie pozostawiły pola do wyobraźni w kwestiach seksualnych marzeń przeprowadził w roku 2019 doktor psychologii Justin Lehmiller. Pracował nad książką "Tell Me What You Want" i prowadził ankiety badające seksualne preferencje kobiet i mężczyzn. Przebadał ponad 4 tys. Amerykanów i przeanalizował scenariusze, które w sobie kryją, ale rzadko realizują. Dlaczego?

Jak powiedział w magazynie "Sunday Times": "Uczucie nienormalności lub dziwności jest jedną z najczęstszych rzeczy, które powstrzymują ludzi i powodują niepokój, który bardzo zakłóca nasze życie seksualne. Chcę ułatwić ludziom prowadzenie tych rozmów". Co wyszło z ankiet wypełnionych przez badanych? Oto wyniki.

1. Seks w trójkącie

Aż 89 proc. ankietowanych odpowiedziało, że ich seksualnym marzeniem jest seks w trójkącie. Co ciekawe, mężczyźni wskazywali głównie na fantazję seksualną, w której mogą kochać się z dwiema kobietami naraz, ale kobiety brały pod uwagę zarówno dodatkowego kochanka, jak i kochankę.

O seksie w trójkącie często fantazjujemy, dużo rzadziej jednak wcielamy go w życie z obawy o związek, w którym jesteśmy. Wprowadzenie takiej zabawy wymaga wiele zaufania i umiejętności kontrolowania swojej zazdrości. Mimo tego znajdują się osoby, które w trójkącie nie tylko uprawiają seks, ale także funkcjonują w relacji emocjonalnej.

2. Elementy dominacji

Lubimy używać skrótu BDMS, ale jest on tak naprawdę określeniem-workiem, do którego można wrzucić masę seksualnych scenariuszy i fetyszy. Jak mówiła terapeutka seksualna w rozmowie z Alanem Wysockim w naTemat.pl rozwinięcie BDSM to "bondage-zniewolenie, discipline-dyscyplina, domination-dominacja, submission-uległość, sadism-sadyzm, masochism-masochizm". To cztery litery, ale sześć znaczeń, a w obrębie każdej są kolejne, najróżniejsze praktyki, tożsamości, sposoby realizacji.

Ankietowani, a dokładnie 65 proc. z nich mówiąc o BDSM miało głównie na myśli odczuwanie delikatnego bólu. Aktywności, jakie wymieniali to "gryzienie, klapsy, polewanie ciała gorącym woskiem". Kobiety częściej pragnęły być zdominowane niż dominujące – mówiły o krępowaniu ciała poprzez związanie czy założenie kajdanek.

3. Wszelka nowość – zmiana pozycji i miejsca

Okazuje się, że jak w każdej dziedzinie życia, w seksie także męczy nas rutyna. To trzecia fantazja, którą podają ankietowani – po prostu różnorodność. Chcemy zmiany pozycji, zmiany miejsca, w którym uprawiamy seks. Niektórzy podawali jednak też, że najchętniej zmieniliby osobę, z którą uprawiają seks. Potrzeba nowości jest duża...

4. Seks w miejscu publicznym

Niektórzy w fantazjach o różnorodności idą krok dalej i chcą robić to nie tylko w miejscu innym niż własne łóżko, ale także w miejscu, w którym mogą zostać przyłapani. Czyli gdzie? Najczęściej wymieniane miejsca to biuro, park i winda.

5. Otwarty związek/cuckold/zdrada kontrolowana

Zdrada kontrolowana nazywana cuckold (jeśli zdradza kobieta, a z przyjemnością obserwuje to jej partner) lub cuckquean (jeśli to kobietę podnieca wizja bycia zdradzoną) jest jedną z najczęstszych fantazji seksualnych. Trzeba podkreślić, że ankietowani nie fantazjowali o typowej zdradzie, a właśnie o sytuacji, w której partner wyraził zgodę na seks z kimś innym. 79 proc. mężczyzn i 62 proc. kobiet fantazjowało o tym, że są w otwartym związku, a 58 proc. powiedziało, że myślą o tym, że podglądają, jak ich partner/ka uprawia seks z kimś innym.

6. Pożądanie jak z romansu

Większość kobiet i mężczyzn tęskni także za seksem jak z filmu. Nie chodzi jednak o perwersje jak w filmie pornograficznym, a o emocje tak mocne, że zapierają dech w piersiach. Pragniemy seksu pełnego przyjemności i by partner odczuwał do nas nieziemskie pożądanie. Chcemy czuć się kochani, podziwiani i seksowni w cudzych oczach.

7. Seks z osobą tej samej płci

Homoerotyzm oznacza po prostu atrakcyjność seksualną pomiędzy osobami tej samej płci, zarówno pomiędzy mężczyznami, jak i kobietami. Jednak głównie tym scenariuszem zainteresowane były ankietowane, a nie ankietowani. 59 proc. kobiet wprost powiedziało, że ma fantazje na temat seksu z innymi kobietami. Jedynie 26 proc. heteroseksualnych mężczyzn przyznało się do pragnienia spróbowania seksu z innym mężczyzną.