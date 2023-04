Znajoma Tomasza Komendy zabrała głos. "Oni poczuli kasę i będą go wykorzystywać"

Znajoma Tomasza Komendy odpowiedziała na szereg doniesień i publikacji o niesłusznie skazanym. Napisała, że 45-latek przeżył załamanie, a także wspomniała o potrzebie udzielenia mu pomocy. "Oni też poczuli kasę i będą go wykorzystywać do interesów. On potrzebuje pomocy, rodziny i prawdziwej miłości bezinteresownej" – napisała.

Znajoma Tomasza Komendy: Oni poczuli kasę i będą go wykorzystywać. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Według Anny Walter Tomasz Komenda przeżywa kryzys po wyjściu na wolność. Między parą doszło do rozstania, a 45-latek musi płacić alimenty na małego Filipa

Głos zabrała także Teresa Klemańska, która potwierdziła, że jej syn nie utrzymuje z nią kontaktu. Teraz sprawę skomentowała znajoma Komendy.

"On się załamał" – napisała

Znajoma Tomasza Komendy zabrała głos . "On się załamał"

W mediach społecznościowych trwa burza wokół Tomasza Komendy. Wszystko za sprawą Anny Walter, która opowiedziała, co działo się z mężczyzną po wyjściu z więzienia. Komentująca sprawę opinia publiczna zaczęła sugerować niesłusznie skazanemu nadużywanie alkoholu oraz zdradzanie byłej partnerki.

W jednej z dyskusji pojawił się wpis "Agi". Kobieta podała się za osobę "z bliskiego otoczenia Tomasza Komendy" i stanęła w obronie 45-latka. Jej komentarz zacytował między innymi magazyn "Polityka".

"Wiem jednak, że starał się i nie było tak, że jak był z p. Anią to pił i się woził. Co to, to nie. Rozstali się już kilka miesięcy temu i możliwe, że od tego czasu faktycznie wpadł w nieodpowiednie towarzystwo" – napisała.

Następnie stwierdził, że wie jedynie, że "on się załamał". Zarzuciła także braciom Collins wykorzystanie go do promocji firmy. "Dlatego Tomek odszedł" – stwierdziła. Jak jednak pisaliśmy w naTemat, jeszcze w 2021 roku Rafał Collins podał powody, dla których Komenda zrezygnował z pracy w jego fundacji.

Tomasz Komenda "potrzebuje pomocy i prawdziwej miłości"

– Tomasz Komenda nie już naszym współpracownikiem, gdyż jego sytuacja materialna pozwala mu na dzień dzisiejszy cieszyć się życiem, rodziną, każdą wolną chwilą na wolności, tym, co mu pozostało – powiedział. "Aga" wskazała, że wie jedynie, iż Komenda cierpi na depresję. "Jeżeli faktycznie teraz wozi się z jakimiś ciemnymi typami po Wrocławiu (osobiście wiem o depresji i kryzysie), to wiedzcie ludzie, że oni też poczuli kasę i będą go wykorzystywać do interesów" – napisała, po czym podsumowała: "On potrzebuje pomocy, rodziny i prawdziwej miłości bezinteresownej".

O atmosferze wokół Tomasza Komendy w rozmowie z naTemat powiedział prof. Paweł Moczydłowski, były szef więziennictwa w latach 1990-1994. – Więzienie to instytucja totalna. Zdejmuje odpowiedzialność nas samych za siebie i zastępuje odpowiedzialnością instytucji. Pierze się tam mózg ludziom nie tylko regulaminem więziennym, ale – i to jeszcze głębiej – więzienną podkulturą. Jej prawa i obyczaje są jeszcze bliżej ciebie niż regulamin więzienny. Są w celi za twoimi plecami, oddychasz nimi – powiedział Darii Różańskiej.

O sytuacji niesłusznie skazanych powiedziała także Ludmiła Anannikova, dziennikarka "Gazety Wyborczej" i autorka książki "Skazani. Historie skrzywdzonych przez system".

– Myślę, że osobom niesłusznie skazanym po wyjściu na wolność potrzebna jest pomoc psychologiczna, bo trauma więzienna, trauma samej izolacji jest ogromna. Człowiek nie powinien mierzyć się z nią sam – skomentowała.