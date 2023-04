Nowe ustalenia ws. męża Elżbiety Witek. "Dla nikogo to nie było tajemnicą"

Stanisław Witek od dwóch lat ma przebywać na OIOM-ie w stanie wegetatywnym – poinformowało Radio Zet. Elżbieta Witek wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że nawet jej rodzina nie znała wielu szczegółów dotyczących sytuacji jej męża. Dziennikarze Onetu uważają jednak, że było inaczej.

"Dość powiedzieć, że moja rodzina nie wiedziała o wielu szczegółach stanu zdrowia mojego męża. Zdrowia członków rodziny, zwłaszcza w tak ciężkim stanie, jest jednym z bardziej bolesnych tematów" – czytamy w oświadczeniu Elżbiety Witek.

Dziennikarze Onetu uważają jednak, że stan zdrowia Stanisława Witka nie był tajemnicą dla nikogo w 20-tysięcznym Jaworznie. Mężczyzna był bowiem członkiem Zarządu Powiatu Jaworskiego, radnym Prawa i Sprawiedliwości i jedną z czołowych postaci w regionie. Pod koniec 2020 roku nagle zapadł się pod ziemię.

– Pani Elżbieta znalazła go nieprzytomnego w domu. Nie wiadomo jak długo był odcięty od tlenu. Od tego czasu pozostaje nieprzytomny, przy życiu utrzymuje go jedynie respirator – opisał informator Onetu.

"W 20-tysięcznym Jaworze sprawa stanu, w jakim się znalazł, dla nikogo nie była tajemnicą. Tym bardziej że jego nieobecności zwyczajnie nie dało się nie zauważyć" – przekazali dziennikarze serwisu.

Z przyczyn zdrowotnych Witek został usunięty z zarządu powiatu oraz samej rady. O przyczynach poinformowano w Radiu Plus. – Zmiana podyktowana była wielomiesięczną chorobą pana Witka – potwierdziła starosta Aneta Kucharczyk.

W Jaworznie wiedzieli o chorobie Stanisława Witka? "Trudno było nie słyszeć"

Podobne ustalenia ws. wiedzy o zdrowiu Stanisława Witka dla naTemat publikowała Anna Dryjańska. – Oczywiście, że słyszałam o ciężkiej chorobie męża pani Witek, trudno było nie słyszeć. Jednak trafił na OIOM dawno temu. Jestem bardzo zaskoczona tym, że nadal tam jest. Nie słyszałam o pacjencie z takimi forami, by przez dwa lata leżeć na OIOM-ie – powiedziała jedna z najaktywniejszych postaci w Legnicy.

W rozmowie z Anną Dryjańską lekarz anestezjolog stwierdził, że nigdy nie spotkał się z podobnym przypadkiem do Stanisława Witka. – Kilkanaście miesięcy na OIOM-ie? To strasznie długo. Z mojego doświadczenia wynika, że maksymalnie pacjenci leżą na OIOM-ie 2-3 miesiące, zazwyczaj są to wtedy ofiary ciężkich wypadków komunikacyjnych. Potem to nie ma medycznego sensu – powiedział.

Sprawę w rozmowie z naTemat głośno komentowali także przedstawiciele lokalnej społeczności, która podzieliła się co do opinii ws. Elżbiety Witek. Jedni mówią wprost, że złego słowa o marszałkini Sejmu nie powiedzą. Inni nie szczędzą gorzkich słów.

– Jak mój przeczytał o tym jej mężu na OIOM-ie od dwóch lat, to ku*wami rzucał przed komputerem. A klął, bo jego ciężko chorego ojca szybko wypisali z OIOM-u, zmarł po trzech dniach – powiedziała jedna z napotkanych kobiet.