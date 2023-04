Żona Wiśniewskiego wstawiła niepokojące zdjęcie. "Co mnie jeszcze w tej ciąży spotka?"

Pola i Michał Wiśniewscy spodziewają się drugiego wspólnego dziecka, które będzie szóstą pociechą dla każdego z nich. Żona muzyka nie znosi jednak dobrze ciąży. Na Instagramie opublikowała zdjęcie z przychodni. Opatrzyła je alarmującym podpisem.

Pola Wiśniewska jest w ciąży Fot. Instagram / wisniewska_pola

Pola i Michał Wiśniewscy drugi raz złożyli sobie przysięgę małżeńską 6 września 2022 roku. Para pobrała się już 2020 roku, jednak wówczas nie mogli zorganizować hucznego wesela z powodu trwającej pandemii COVID-19. Małżeństwo doczekało się synka: Falco Amadeusa, który urodził się w styczniu 2021 roku, a Pola Wiśniewska właśnie spodziewa się kolejnego dziecka, co ogłosiła w październiku.

Zarówno muzyk Ich Troje, jak i jego żona, mają już po czwórce dzieci z poprzednich związków. Michał Wiśniewski ma na koncie pięć małżeństw i jest ojcem dorosłych już Xaviera i Fabienne (z małżeństwa z Martą Wiśniewską) oraz dwóch nastolatek Etiennette i Vivienne (ze swoją trzecią żoną Anną Świątczak).

Z kolei Pola ma dwie córki – Julię i Polę, oraz synów – Adama i Piotra. Dziecko, które niebawem powitają na świecie, będzie zatem szóstą pociechą i Poli, i Michała. Razem ich rodzina będzie więc niebawem liczyć dziesięcioro dzieci. Mimo że Wiśniewska nie pokazuje twarzy swoich starszych dzieci, to w sieci często pojawiają się fotografie Falco.

Ciężarna Pola Wiśniewskiego wstawiła niepokojące zdjęcie

Pola Wiśniewska opublikowała w relacji na Instagramie zdjęcie, na którym trzyma w ręku strzykawkę z lekarstwem. "Co mnie jeszcze w tej ciąży spotka, hm?" – podpisała fotografię. Na drugim ujęciu siedzi pod gabinetem lekarskim. Nie ujawniła jednak, co jej dolega i w jakim celu była w klinice. W niedzielę opublikowała jednak relację ze spaceru z dziećmi, co sugeruje, że jest w domu i czuje się lepiej.

Już wcześniej żona Michała Wiśniewskiego wyjawiła, że źle znosi swoją szóstą ciążę. "Szczerze? Miało być pięknie, a czuję się fatalnie. Męczą mnie mdłości, nastrój woła o pomstę do nieba, sił zupełnie brak. Dobrze nie jest. Ale kiedy widzę ten mały uśmiech, to jakby mi lepiej" – pisała na Instagramie pod jednym ze zdjęć małego Falco.

Pod koniec marca Pola Wiśniewska opublikowała na Instagramie zdjęcie z USG, które zachwyciło internautów. Niektórzy zastanawiali się, kiedy maluch przyjdzie na świat. "Może prezent na dzień mamy"? – napisał ktoś. Daty porodu nie podają jeszcze szczęśliwi rodzice, ale ze zdjęć pary można wywnioskować, że przypada ona na kwiecień.

Z kolei również w marcu na profilu Michała Wiśniewskiego zagościło zdjęcie, na którym jego żona wyeksponowała ciążowy brzuszek. Wówczas dali do zrozumienia, że wokalista chciałby, aby urodziła się córka, a Pola Wiśniewska ma nadzieję na syna. "Ja czekam na Cloë, a Polcia na Vincenta… Szykuje się batalia!" – podpisał zdjęcie.

Później Michał Wiśniewski wyjawił, że urodzi im się syn. "3 daughters, 2-3 sons. Proud of them (tłum. 3 córki, 2-3 synowie. Jestem z nich dumny)" – napisał piosenkarz. Wszystko wskazuje więc, że na świecie pojawi się Vincent. Warto wspomnieć, że takie samo imię nosi syn Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego.