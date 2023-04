Wojciechowska pokazała zdjęcie córki w jej 15. urodziny. "Jest dla mnie inspiracją"

W kwietniu 2008 roku Martyna Wojciechowska, która zaledwie pół roku wcześniej zdobywała pięciotysięcznik Elbrus na Kaukazie, urodziła córeczkę - owoc związku z Jerzym Błaszczykiem. Dziś Mania ma już 15 lat. Podróżniczka zamieściła na Instagramie osobisty post, skierowany do ukochanej pociechy. Załączyła do niego także jej zdjęcie.

Marysia Błaszczyk zwana przez bliskich Manią, jest córką Martyny Wojciechowskiej i płetwonurka głębinowego Jerzego Błaszczyka, który zmarł w 2016 w wyniku choroby nowotworowej

W poniedziałek (17 kwietnia) córka cenionej dziennikarki świętowała swoje 15. urodziny

Mama nie zapomniała złożyć jej życzeń za pośrednictwem social mediów. Pokazała także zdjęcie córki

Maria, córka Martyny Wojciechowskiej rzadko gości na instagramowym profilu swojej mamy. Gospodyni programu "Kobieta na krańcu świata" stara się dbać o prywatność pociechy i nie robić nic wbrew jej woli.

W jej 15. urodziny opublikowała jednak zdjęcie, na którym widzimy tylko część buzi dziewczyny, która popija kawę lub herbatę. Wojciechowska skierowała do dziecka piękne słowa.

"Poznałyśmy się 15 lat temu na sali porodowej, kiedy ją urodziłam. I od tamtej pory nie mogę przestać się nią zachwycać, choć czasem macierzyństwo bywa trudne. Wielokrotnie powtarzałam, że to najbardziej wymagająca podróż w moim życiu, w dodatku bez mapy" – zaznaczyła na wstępie.

"Mania jest ciekawa świata i ludzi, wrażliwa na krzywdę innych, empatyczna. (...) To właśnie moja córka jest dla mnie największą inspiracją do działania i zmieniania świata na lepsze" – przyznała gwiazda programów o tematyce podróżniczej.

Marysia Błaszczyk to już dojrzała dziewczyna, która idzie w ślady mamy, angażując się w istotne kwestie społeczne. Nieprzypadkowo to właśnie w dniu urodzin córki podróżniczki ukazał się raport "Młodych głów" dotyczący problemów nastolatków.

"No i bardzo bym chciała, żeby sama mogła korzystać z takiego programu profilaktycznego, jaki Fundacja UNAWEZA właśnie opracowuje w gronie ekspertów. A który będzie ogólnodostępny i darmowy dla wszystkich już od najbliższego roku szkolnego" – zaznaczyła Wojciechowska.

"Wierzę, że tylko działając razem, możemy uratować nasze dzieci, które zmagają się z kryzysem psychicznym na niespotykaną wcześniej skalę. Najwyższy czas, żeby zacząć mówić o zdrowiu psychicznym otwarcie" – oznajmiła założycielka fundacji, która stworzyła głośny raport.

Internauci w komentarzach dołączyli się do życzeń dla Marysi. Pogratulowali Wojciechowskiej, że ma tak mądrą córkę. Niektórzy nie mogli się nadziwić, jak szybko dorosła.

"Kojarzę, jak na tym profilu były zdjęcia małej Marysi, a to już taka duża dziewczyna. Szok"; "Nie poznałam córki, a obserwując Pani profil, obserwuję ją także. Wydoroślała, urosła i już to nie jest Mania, tylko Maria"; "Wszystkiego pięknego i lepszego, bardziej empatycznego i bezpiecznego świata dla Mani i jej rówieśników oraz rówieśnicze" – pisano.

Fundacja Wojciechowskiej pokazała ważny raport. Wyniki są bardzo niepokojące

17 kwietnia ukazał się raport z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród dzieci oraz młodzieży w wieku 10-19 lat. W projekcie Fundacja UNAWEZA "MŁODE GŁOWY" wzięło udział ponad 180 tysięcy uczniów z całej Polski. To pierwsze tego typu badanie na taką skalę. – Projekt "MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym" powstał po to, żeby usłyszeć głos naszych dzieci. Żeby same mogły się wypowiedzieć: co myślą o sobie, z czym mają największe problemy, a przede wszystkim gdzie szukają wsparcia" – odpowiedziała o tej inicjatywnie Wojciechowska, cytowana w materiałach przekazanych redakcji naTemat.pl. – Nie sprawimy, że w Polsce nagle będzie więcej specjalistów i oddziałów psychiatrii dziecięcej. To, co teraz realnie możemy zrobić, to stworzenie systemu szybkiego reagowania w razie kryzysu psychicznego u dziecka i prewencja – podkreśliła. Co pokazał raport?

65,9% uczniów biorących udział w badaniu chciałoby mieć więcej szacunku do samego siebie;

58,4% uczniów czasami czuje się bezużyteczna;

46% to osoby o skrajnie niskiej samoocenie;

31,6% uczniów nie lubi siebie, a 26,4% uważa siebie za osobę mniej wartościową od innych.

Co niezwykle niepokojące – młodzi spodziewają się też porażki. Stres dnia codziennego przerasta 81,9 proc. osób.

"Co trzecie dziecko nie ma chęci do życia - 8,8 proc. dzieci w Polsce deklaruje, że podjęło próbę samobójczą (szacunkowo może to być aż 340 tysięcy młodych osób, według GUS w Polsce jest 3 863 630 osób w wieku 10-19 lat, stan z 31.12.2021 r.), a myślało o niej 39,2 proc. uczniów (można szacować, że to nawet 1,5 miliona osób)" – czytamy w tym raporcie. Prawie 70 proc. badanych, nigdy nie korzystało ze wsparcia psychologa w szkole i poza szkołą. Połowa uczniów ma skrajnie niską samoocenę a, co trzeci jest swoim największym krytykiem, odchudza się lub ćwiczy ponad swoje siły.

Co szóste dziecko się okalecza (16 proc.), a blisko połowa ma zaburzenia odżywiania –kompulsywnie się objada lub głodzi. Prawie 40 proc. ogląda materiały prezentujące przemoc w sieci.

Dla ponad połowy młodych największym wsparciem jest rodzina, a dopiero potem koledzy i nauczyciele.

Na czele problemów, z którymi zmagają się młodzi, jest brak motywacji do działania (52,4 proc). Do tego dochodzą wymieniane przez młodych: problemy z brakiem koncentracji uwagi (38,1 proc.), gorsze samopoczucie psychiczne (36,3 proc.), kłopoty w nauce (30,6 proc.) i problemy ze snem (37 proc.). Aż 10,5 proc. uczniów przyznało, że w ich opinii, w ich życiu nie ma ani jednej osoby, która w pełni je przyjmuje i akceptuje.