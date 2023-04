"Pukając do drzwi" to piętnasty film w dorobku M. Night Shyamalana z gwiazdami "Strażników galaktyki", "Mindhuntera" i "Harry'ego Pottera" w głównych rolach. Film niedawno zszedł z kinowych ekranów, ale już wkrótce będziemy mogli obejrzeć go w domowym zaciszu.





"Pukając do drzwi" to apokaliptyczny thriller twórcy "Szóstego zmysłu" . Gdzie go można obejrzeć?

Bartosz Godziński

"Pukając do drzwi" to piętnasty film w dorobku M. Night Shyamalana z gwiazdami "Strażników galaktyki", "Mindhuntera" i "Harry'ego Pottera" w głównych rolach. Film niedawno zszedł z kinowych ekranów, ale już wkrótce będziemy mogli obejrzeć go w domowym zaciszu.