6 najlepszych filmów o egzorcyzmach. Niektóre są oparte na prawdziwych historiach

Demony są atrakcyjnym motywem dla twórców horrorów, więc nic dziwnego, że na przestrzeni lat powstało wiele filmów poświęconych egzorcyzmom. Oto lista 6 produkcji o opętaniach, którą otwiera "Egzorcysta Papieża" z Russellem Crowem.

Lista 6 najlepszych filmów o egzorcyzmach i opętaniu. Fot. kadr z filmu "Egzorcysta"

6 najlepszych filmów o egzorcyzmach i opętaniach (LISTA)

Listę otwiera najnowszy horror z Russellem Crowem "Egzorcysta Papieża", który oparty jest luźno na historii ojca Gabriele'a Amortha.

Redakcja naTemat wymienia również takie tytuły jak horror "Obecność", dramat "Requiem" i stworzony na motywach komiksu Marvela "Constantine".

Najlepsze filmy o egzorcyzmach i opętaniu

1. Egzorcysta Papieża

"Egzorcysta Papieża" w reżyserii Juliusa Avery'ego wszedł do kin w piątek 14 kwietnia bieżącego roku. W rolę tytułowego ojca Gabriele'a Amortha, prawdziwego egzorcysty diecezji rzymskiej i uznanego demonologa, wcielił się Russell Crowe ("Piękny umysł"). Włoski ksiądz był odpowiedzialny za wykonanie ponad 100 tys. egzorcyzmów, z których nie każdy się powiódł.

Najnowszy tytuł przedstawia Amortha i jego walkę z diabłem przemawiającym przez ciało niewinnego dziecka.

Oprócz Crowe'a na ekranie zobaczymy m.in. Laurel Marsden ("All Fun and Games"), Ralpha Inesona ("Czarownica. Bajka ludowa z Nowej Anglii") i Franco Nero ("Listy do Julii").

"'Egzorcysta papieża' jest pod wieloma względami standardowym horrorem, ale uświęcony występ jego gwiazdy będzie odpowiedzią na modlitwy wielu widzów" – czytamy w recenzji wyszczególnionej przez portal Rotten Tomatoes, na którym widzimy, że publiczność ocenia hollywoodzką produkcję na 89 proc.

2. Egzorcysta

Po prawie 50 latach od premiery "Egzorcysta" Williama Friedkina wciąż uchodzi za jeden z najlepszych horrorów wszech czasu. Fabuła skupia się na starożytnym demonie zwanym Pazuzu, który opętał 12-letnią dziewczynkę o imieniu Regan. Nastolatka zapewnia matkę, że ma wyimaginowanego przyjaciela, do którego zwraca się per Captain Howdy.

Później z dzieckiem zaczynają dziać się dziwne rzeczy - oddaje mocz na dywan, reaguje na wodę święconą jak wściekły kot i zyskuje nadprzyrodzoną siłę. Próby wypędzenia demona z ciała Regan podejmuje się ksiądz Damien Karras, który zmaga się z kryzysem wiary.

W kontrowersyjnej produkcji wystąpili Ellen Burstyn ("Requiem dla snu"), Linda Blair ("Dzikie ulice"), Jason Miller ("Sezon mistrzów") oraz Max von Sydow ("Siódma pieczęć").

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, według artykułu History of Human Sciences "doniesienia o oburzeniu katolików były raczej sposobem na promocję 'Egzorcysty' niż dokładnym odzwierciedleniem zniuansowanej reakcji Kościoła katolickiego na film". Zresztą miesiąc po premierze filmu Friedkin miał powiedzieć, że "jedną z najlepszych rzeczy, które mogą przydarzyć się produkcji, jest potępienie jej przez papieża".

3. Requiem

"Requiem" to niemiecki dramat wyreżyserowany przez Hansa-Christiana Schmida, który przybliża widowni historię Michaela Klingler, epileptyczki postrzeganej przez członków Kościoła za opętaną. Doświadczenia fikcyjnej bohaterki były inspirowane losami Niemki, Anneliese Michel, o której mówiło się, że ma w sobie sześć różnych demonów (m.in. Adolfa Hitlera, Nerona i Judasza). U kobiety zdiagnozowano psychozę padaczkową.

W rolach głównych w "Requiem" wystąpili Sandra Hüller ("Toni Erdmann"), Burghart Klaußner ("13 minut") i Imogen Kogge ("Merkel").

"Tragiczna opowieść o nastoletnim buncie i źle zrozumianej wierze. To trzeźwy obraz definitywnego końca życia młodej dziewczyny, który fascynuje wspaniałymi występami i powściągliwą reżyserią" – oceniła tytuł Helen O'Hara z magazynu filmowego "Empire".

4. Constantine

Film akcji "Constantine" na motywach komiksów Marvela ukazuje przygody egzorcysty Johna Constantine'a, który potrafi komunikować się z wysłannikami nieba i piekła. Cyniczny mężczyzna podążą za ludźmi opętanymi przez Włócznię Przeznaczenia, którą - według tradycji chrześcijańskich - Kasjusz przebił ciało Jezusa Chrystusa.

Przypomnijmy, że komiksowy Constantine, którego stworzyli Alan Moore, Steve Bissette i John Totleben, był wzorowany na wyglądzie Stinga z zespołu The Police. Na ekranie kultową postać odegrał Keanu Reeves ("John Wick" i "Matrix").

W filmie zagrali także Rachel Weisz ("Mumia" i "Faworyta"), Tilda Swinton ("Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa"), Peter Stormare ("Fargo"), Shia LaBeouf ("Furia") i Djimon Hounsou ("Krwawy diament").

5. Obecność

Horror "Obecność" z 2013 roku w reżyserii Jamesa Wana wziął na warsztat historię prawdziwej pary demonologów, Eda i Lorraine Warrenów, którzy zajmowali się badaniem zjawisk paranormalnych. W hollywoodzkiej produkcji małżeństwo zostaje wezwane na nawiedzoną farmę, której nowymi właścicielami została rodzina Perronów.

Film z Verą Farmigą ("W chmurach") i Patrickiem Wilsonem ("Upiór w operze") odniósł ogromny sukces kasowy i zapoczątkował całą serię poświęconą przygodom Warrenów.

Przypomnijmy, że najsłynniejsze śledztwa Warrenów dotyczyły przede wszystkim nawiedzonych domów w Connecticut i Amityville, ale i pewnej lalki (nie Chucky), która również pojawiła się w kilku horrorach. Zabawkę dostała studentka pielęgniarstwa w 1968 roku. Warrenowie mówili, że komunikowała się telepatycznie z właścicielką, przedstawiając się jako duch zmarłej dziewczynki o imieniu Annabelle.

6. Egzorcyzmy Emily Rose

Film "Egzorcyzmy Emily Rose" Scotta Derricksona - podobnie jak "Requiem" - czerpał inspiracje z historii Anneliese Michel (scenariusz powstał na motywach książki "Egzorcyzmy Anneliese Michel" prof. Felicitas D. Goodman). W przeciwieństwie do niemieckiego dzieła stawia większy nacisk na jumpscare'y, gore i paranormalną otoczkę. Główną bohaterką horroru jest adwokatka Erin Bruner, która broni ojca Richarda Moora, którego egzorcyzmy zakończyły się śmiercią młodej dziewczyny.

Warto nadmienić, że egzorcyzmami Michel zajmowało się dwóch księży, którzy po jej zgonie zostali skazani na pół roku więzienia za "doprowadzenie dziewczyny do śmierci wskutek niedbalstwa".