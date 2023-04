Cavill ostatni raz wraca jako Geralt. Świeżutki zwiastun 3. sezonu "Wiedźmina" i data premiery

W 3. sezonie "Wiedźmina" Geralt po raz pierwszy zrozumie, czym jest "prawdziwy strach". O co mu chodzi? Tego dowiecie się z jeszcze ciepłego zwiastuna, który właśnie wypuścił Netflix. Poznaliśmy też dokładną datę, a właściwie daty premiery nowych odcinków. Trzeci sezon został podzielony na dwie części.

Jest pierwszy zwiastun 3. sezonu "Wiedźmina". Kiedy premiera? Fot. "Wiedźmin" / Netflix

"Wiedźmin" to jeden z flagowych seriali Netfliksa. Jest adaptacją (złośliwi dodadzą, że dość luźną) sagi autorstwa Andrzeja Sapkowskiego.

Latem poznamy dalszą część historii Geralta, Ciri i Yennefer. Pojawi się też nowy arcywróg - Dziki Gon.

3. sezon "Wiedźmina" jest podzielony na dwie części, które będą miały premiery w czerwcu i lipcu.

Do sieci trafił pierwszy trailer i zdjęcia z nowego sezonu.

Od premiery drugiego sezonu "Wiedźmina" minęło półtora roku. Patrząc na nastroje w sieci, grono fanów serialu Netfliksa mocno po nim stopniało. Twórcy coraz bardziej odchodzą od oryginalnych książek, wielkim rozczarowaniem okazał się jego grudniowy prequel - "Rodowód krwi", a także wieść o tym, że Henry Cavill nie będzie już Geraltem.

3. sezon będzie ostatnim, w którym zobaczymy go w roli "Rzeźnik z Blaviken". Miecze ma przejąć po nim Liam Hemsworth, co może być gwoździem do trumny serii - Cavill był jednym z jej najmocniejszych punktów produkcji Netfliksa, a na planie osobiście dbał o wierność adaptacji, w przeciwieństwie do niektórych scenarzystów.

"Wiedźmin" - zobacz pierwszy zwiastun 3. sezonu serialu Netfliksa

Przy oglądaniu nowego trailera dociera do nas, że jego odejście będzie wielką stratą dla serialowego "Wiedźmina" (wciąż liczę, że dogada się z Netfliksem i wróci). Wystarczy, że na początku tylko dobywa miecz i od razu możemy poczuć ekscytację, która nam towarzyszyła przy pierwszych zapowiedziach serialu.

Moje zainteresowanie "Wiedźminem" Netfliksa po tych wszystkich aferkach zostało uśpione, ale teraz znów, krótko mówiąc, znów się jaram z powrotu do serialu. Zwłaszcza że w zwiastunie pojawia się Dziki Gon (mignął też na koniec drugiego sezonu), czyli przypominający Nazguli z "Władcy Pierścieni" legendarny orszak upiorów, który w tym uniwersum jest całkiem namacalny.

To tak naprawdę elitarna konna jednostka Aen Elle (elfowie, którzy zwiali do innego świata w czasie Koniunkcji Sfer grubo ponad 1000 lat wcześniej), która przemierza wymiary i będzie deptać po piętach Ciri. Dlaczego? Osoby, które czytały książki, doskonale wiedzą, a pozostali dowiedzą się latem.

W 3. sezonie pojawią się nowi bohaterowie. Jednego z nich zagra Robbie Amell

W 3. sezonie obsada (jeszcze) pozostanie niezmienna. Pojawi się wspomniany Henry Cavill, a także: Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch i Kaine Zajaz.

Będą też nowi bohaterowie i aktorzy: Gallatin grany przez Robbiego Amella ("Upload", kuzyn Stephena Amella znanego z roli Arrowa), Milva - Meng’er Zhang ("Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"), Książę Radowid - Hugh Skinner ("Mamma Mia Here We Go Again!", "Falling For Figaro", "Fleabag"), Mistle - Christelle Elwin ("Half Bad", "Bloods").

Lauren Schmidt Hissrich niezmiennie jest showrunnerką i producentką wykonawczą. Poza nią producentami wykonawczymi są: Tomek Bagiński, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub i Jarosław Sawko.

Serial wyreżyserowali Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere i Bola Ogun, a scenariusz napisali: Mike Ostrowski, Tania Lotia, Haily Hall, Rae Benjamin, Clare Higgins, Javier Grillo-Marxuach, Matthew D’Ambrosio i Troy Dangerfield.

3. sezon "Wiedźmina" kręcono w Longcross Film Studios (rzut beretem od Londynu), a także w Anglii, Walii, Chorwacji, Słowenii, we Włoszech i Maroku.

Kiedy premiera 3. sezonu "Wiedźmina"? Podzielono go na dwie części

3. sezon serialu będzie adaptacją analogicznej części sagi Andrzeja Sapkowskiego - powieści "Krew elfów". Oprócz Dzikiego Gonu możliwe, że wreszcie zobaczymy w nim powiew słowiańskich klimatów, wątek (toksycznej) miłości Yennefer i Geralta ma być naprawiony, a jeden zmieniony na jeszcze mroczniejszy niż w książce.

Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri, Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają. Yennefer, której powierzono szkolenie Ciri, prowadzi ich do chronionej twierdzy w Aretuzie, gdzie ma nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o niezwykłych mocach drzemiących w dziewczynie. Okazuje się jednak, że trafiają w sam środek konfliktu pełnego skorumpowanej polityki, czarnej magii i nikczemności. Muszą walczyć i postawić wszystko na jedną kartę - lub ryzykować, że stracą siebie na zawsze. 3. sezon "Wiedźmina

Na pełen obraz przyjdzie nam trochę poczekać. Netflix od jakiegoś czasu dawkuje swoje największe produkcje w dwóch częściach (np. 4. sezony "Stranger Things" i "Ty") i tak też będzie z nowym sezonem "Wiedźmina". Pierwsza część ukaże się pod koniec czerwca, a druga mniej więcej miesiąc później. W sumie będzie 8 odcinków.

I część 3. sezonu "Wiedźmina": 29 czerwca 2023 r. (odcinki 1-5)

II część 3. sezonu "Wiedźmina": 27 lipca 2023 r. (odcinki 6-8)

Na "Wiedźminie" Netflix jednak nie poprzestanie - trwają prace nad spin-offem o Szczurach. To grupa bandytów, do której w pewnym momencie dołączyła Ciri. Ten wątek pojawi się też w nadchodzącym 3. sezonie "Wiedźmina" (ja jednym ze zdjęć widzimy członkinię bandy - Mistle). Według nieoficjalnych informacji ma mieć tytuł "Riff Raff" i wyjdzie latem 2024 roku.