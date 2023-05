W USA wykonano kolejną karę śmierci. 56-latek zgwałcił i zabił swoja ofiarę w 1986 roku

W minioną środę Darrylowi B. Barwickowi podano śmiertelny zastrzyk. To 102 egzekucja wykonana na Florydzie w USA od czasów przywrócenia kary śmierci. 56-letni mężczyzna został skazany za zasztyletowanie i wykorzystanie seksualne Rebeki Wendt.

USA. 102 kara śmierci na Florydzie. Darryl Barwick nie żyje. Fot. Associated Press / East News

W 1986 roku Darryl Barwick zabił 24-letnią Rebekę Wendt. Włamał się do jej mieszkania, a następnie zadał 37. ciosów nożem. Na jej ciele znaleziono ślady nasienia

37 lat od momentu dokonania zbrodni gubernator Florydy Ron DeSantis podpisał wykonanie wyroku śmierci na 56-latku

W minioną środę po godzinie 18:00 Barwick otrzymał śmiertelny zastrzyk, po którym stwierdzono zgon. To 102. egzekucja na Florydzie

USA . 102 kara śmierci na Florydzie. Darryl Barwick nie żyje

W 1976 roku przywrócono wykonywanie kary śmierci na Florydzie. Ostatnia egzekucja miała miejsce 12 kwietnia bieżącego roku. Teraz śmiertelny zastrzyk podano 56-letniemu Darrylowi Barwickowi za włamanie, morderstwo pierwszego stopnia i usiłowanie napaści seksualnej na 24-letniej Rebece Wendt.

"Po godzinie 18 w więzieniu wstrzyknięto mu zastrzyk z substancją, która doprowadziła do zgonu" – czytamy w komunikacie wydanym przez biuro republikańskiego gubernatora Florydy Rona DeSantisa.

Polityk ostatecznie podpisał wykonanie wyroku śmierci, a jeszcze kilka godzin przed jego wykonaniem apelację Barwicka rozpatrywał Sąd Najwyższy. Wymiar sprawiedliwości nie uchylił jednak kary śmierci.

– Najwyższy czas przeprosić rodzinę ofiary oraz moją rodzinę. Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego to zrobiłem – powiedział Barwick tuż przed wykonaniem kary, cytowany przez serwis "Pensacola News Journal".

Barwick nie spotkał się osobiście z członkami rodziny, jednak przed śmiercią odbył z nimi ostatnią rozmowę telefoniczną. Już po egzekucji głos zabrał także prokurator stanowy Larry Basford. – To sprawa, w której nigdy nie było wątpliwości co do winy oskarżonego – powiedział.

Warto podkreślić, że według akt sądowych to nie pierwsza zbrodnia Barwicka. Mężczyzna popełnił przestępstwo trzy miesiące po tym, jak wyszedł z więzienia za zgwałcenie 21-letniej kobiety... ostrzem noża.