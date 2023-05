Norwegowie nie mieli litości dla Blanki Stajkow. W komentarzu na jej temat padły mocne słowa

Blanka i jej "Solo" już w sobotę zaprezentują się podczas finałowego koncertu Eurowizji 2023 w Liverpoolu. Czwartkowy występ komentują media na całym świecie. Uwagę zwróciła jednak notka prasowa przygotowana przez Norwegów przed 2. półfinałem. Nie mieli dla niej litości.

Eurowizja 2023. Norwegia mocno skrytykowała Blankę. Zarzucają korupcję? Fot. youtube.com / @Eurovision Song Contest

Za nami obydwa półfinały 67. Konkursu Piosenki Eurowizji w Liverpoolu. Poznaliśmy już wszystkie kraje, które wystąpią podczas finałowego koncertu, który odbędzie się już 13 maja. Mimo że kontrowersji wokół "Solo" od początku nie brakowało, latynoski występ Blanki zagwarantował nam udział w wielkim finale!

Eurowizja 2023. Norwegia mocno skrytykowała Blankę. Zarzucają korupcję?

Czwartkowy półfinał (11 maja) był pełen emocji w szczególności dla polskich fanów Eurowizji. Występ reprezentantki Polski dobitnie skomentowały niemieckie media. Teraz w sieci huczy o notatce prasowej, którą przed drugim półfinałem opublikował jeden z największych dzienników w Norwegii "VG".

W komentarzu na temat Blanki wspomniano oskarżenia dotyczące "ustawki" podczas krajowych preeliminacji. Oprócz tego dziennik nie szczędził krytyki wobec Blanki i jej "Solo".

"Spadek trwa. Polska modelka Blanka Stajkow zapewnia mdłą imprezową piosenkę, która prawdopodobnie będzie działać w piwnej mgle na lepkim, wschodnioeuropejskim parkiecie. Pozbawiona jest jakiegokolwiek innego podejścia do wartości lirycznej lub muzycznej. Ona też nie umie śpiewać. Innymi słowy, oskarżenia o korupcję pod adresem polskiego jury po krajowych preselekcjach są jak najbardziej zrozumiałe" – czytamy w notatce.

Na koniec dziennik wyraził głęboką nadzieję, że Europa zagłosuje tak, by Blanka jak najszybciej odpadła z konkursu. Mimo złorzeczeń reprezentantce Polski udało się dostać do wielkiego finału, gdzie z 25. konkurentami zawalczy o kryształowy mikrofon.

Blanka wystąpi jako czwarta! Jak do tego doszło?

Zaraz po zakończeniu półfinału Blanka i inni awansujący reprezentanci poszczególnych państw losowali połowy finałów, w których zaśpiewają. I tak Stajkow trafiła do pierwszej części wydarzenia. Okazuje się, że Polka będzie miała sporą konkurencję. W pierwszej połowie zaprezentują się też m.in. Loreen ze Szwecji – faworytka konkursu, a także La Zarra z Francji oraz Teya i Salena z Austrii.

Przedstawiciele Eurowizji ogłosili już także na finał oficjalną listę startową wykonawców. Blanka będzie czwarta! Co to oznacza? Przed nią zaśpiewa jedynie 3 reprezentantów, a po niej aż 22. Fani zwrócili również uwagę na to, że tuż przed "Solo" widzowie usłyszą kawałek "Watergun" ze Szwajcarii. Co ciekawe w tworzeniu obu tych utworów, zaangażowany był Polak – Mikołaj "Tribbs" Trybulec.