Wieniawa zdradza kulisy serialu "Rodzinka.pl". "Nieprzyjemnie została zakończona ta produkcja"

Julia Wieniawa w najnowszym wywiadzie wróciła do tematu serialu "Rodzinka.pl". Aktorka dorastała na planie produkcji, gdzie trafiła mając 13 lat. Teraz zdradziła, czy jej zdaniem "rodzinka" ma szansę na reaktywację.

Julia Wieniawa zaczynała swoją przygodę z aktorstwem jako nastolatka. Zadebiutowała w "Rodzince.pl". Jej grafik od kilku lat jest wypchany po brzegi. Gwiazda jest influencerką, zajmuje się aktorstwem, a od jakiegoś czasu postawiła na muzykę. Wydała debiutancki krążek "Omamy", który zebrał pozytywne recenzje.

Wieniawa mówi o kulisach "Rodzinki.pl". Czy serial wróci na antenę TVP?

Aktorka podobnie jak inne dziecięce gwiazdy dorastała na planie serialu. Mając 13 lat dostała propozycję zagrania dziewczyny Kuby Boskiego, w którego wcielał się Adam Zdrójkowski. W najnowszym wywiadzie dla Jastrząb Post przyznała, że nadal przyjaźni się z aktorem.

"To było dla mnie 8 lat pracy. Dołączyłam do serialu w wieku 13 lat, więc spędziłam tam prawie całą młodość i zżyłam się z tymi ludźmi. Mam kontakt do tej pory ze wszystkimi, mniejszy, lub większy. Z Adasiem, czy z Maćkiem Musiałem mamy bardzo dobry, czasami się widzimy i wspominamy" – opowiedziała.

Tomasz Karolak w jednym z wywiadów zdradził, że początkowo produkcja była przewidziana na dwa, maksymalnie trzy sezony. Jednak ostatecznie skończyło się na szesnastu! W pewnym momencie aktorzy zaczęli się orientować, że spędzają więcej czasu z serialową rodziną, niż swoimi domownikami. Większość artystów z ulgą przyjęła decyzję o zaprzestaniu nagrań.

Jak przyznała podczas rozmowy, serial zakończył się w odpowiednim dla niego czasie. "Wydaje mi się, że ten serial został zdjęty w dobrym momencie, kiedy jeszcze wszystkich bawił i nie przynudzał. Mimo że to było 16 sezonów, to zostawił po sobie dobre wspomnienie i smak" – podsumowała.

Fani serialu wielokrotnie dopytywali, czy serial ma szansę na reaktywację. Co do tego, zdania są mocno podzielone. Upływ czasu nie przypadł do gustu wszystkim widzom. Dla niektórych serialowa sympatyczna "rodzinka" zamieniła się w historię dorosłych ludzi, którzy robią sobie na złość.

Aktorka na temat powrotu serialu na antenę Telewizji Polskiej wypowiada się bardzo ostrożnie. Wspomniała także powody, dla których większość aktorów nie zgodziłaby się na powrót na plan. Zdradziła tym samym, w jaki sposób dowiedzieli się o zaprzestaniu kontynuowania nagrań.

"Wydaje mi się, że każdy z aktorów, który tam grał już nie podjąłby się tej pracy z różnych powodów. I z tego powodu, że ten serial skończył się w dobrym momencie i z tego powodu, że nieprzyjemnie została zakończona ta produkcja, w trakcie sezonu, bez większego uprzedzenia. Nawet były takie propozycje, żeby ten serial wrócił. Stąd wiem, że raczej się to już nie uda" – spointowała Julia Wieniawa.